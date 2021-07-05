МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 4,76 копейки — до 87,0272 рубля, курс доллара — на 26,35 копейки, до 73,354 рубля, следует из данных Банка России.

Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 16,6 копейки, составив 79,5069 рубля.

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