2021-07-05T14:39:24+03:00
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2021-07-05T14:39:24+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210705/834115827.html
Официальный курс евро на вторник снизился до 87,03 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 4,76 копейки — до 87,0272 рубля, курс доллара — на 26,35 копейки, до 73,354 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 05.07.2021
валюта, доллар, рубль, евро, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 4,76 копейки — до 87,0272 рубля, курс доллара — на 26,35 копейки, до 73,354 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 16,6 копейки, составив 79,5069 рубля.
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