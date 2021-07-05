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https://1prime.ru/Financial_market/20210705/834118205.html
Нефть Brent поднялась выше 77 долларов за баррель впервые с 2018 года
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Цены на нефть ускорили рост после отмены заседания ОПЕК+, которое должно было состояться в понедельник, стоимость нефти Brent превысила 77 долларов за баррель впервые с 30 октября... ПРАЙМ, 05.07.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Цены на нефть ускорили рост после отмены заседания ОПЕК+, которое должно было состояться в понедельник, стоимость нефти Brent превысила 77 долларов за баррель впервые с 30 октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.15 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,14% — до 77,04 доллара, августовских фьючерсов на WTI — на 1,38%, до 76,2 доллара за баррель.
В понедельник должно было пройти заседание ОПЕК+, однако начало встречи задерживалось, поскольку участники вели неформальные консультации. Как сообщили РИА Новости три источника в делегациях альянса, в итоге ОПЕК+ отменил свою встречу и пока не определился с новой датой переговоров. Таким образом, как сообщило агентство Блумберг со ссылкой на делегатов, квоты ОПЕК+ пока сохраняются на текущих уровнях.