2021-07-07T14:22:23+03:00
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2021-07-07T14:22:23+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210707/834135935.html
Официальный курс евро на четверг вырос до 87,56 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 55,54 копейки — до 87,5588 рубля, курс доллара — на 79,2 копейки, до 74,058 рубля, следует из данных Банка... ПРАЙМ, 07.07.2021
курс валют, доллар, евро, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 55,54 копейки — до 87,5588 рубля, курс доллара — на 79,2 копейки, до 74,058 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 68,56 копейки, составив 80,1334 рубля.
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