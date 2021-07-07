МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 55,54 копейки — до 87,5588 рубля, курс доллара — на 79,2 копейки, до 74,058 рубля, следует из данных Банка России.

Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 68,56 копейки, составив 80,1334 рубля.

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