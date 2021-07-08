Медь дешевеет вслед за азиатскими рынками
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Цена на медь в четверг утром снижается вслед за азиатскими фондовыми биржами после публикации июньского протокола Федрезерва (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.31 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,22% — до 4,2962 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
По итогам среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,54% — до 9455 долларов, алюминия снизилась на 1,21%, до 2499,5 доллара, цинка увеличилась на 0,82%, до 2958,5 доллара за тонну.
Инвесторы сохраняют неопределенные настроения после публикации июньского протокола ФРС США. Так, регулятор в рамках заседания 15-16 июня допустил, что условия для начала замедления темпов выкупа активов с рынка могут наступить раньше ожидаемого. Кроме того, члены заседания отметили, что поступающие данные дают менее четкое представление о базовой экономической динамике.
Федрезерв также повысил средний прогноз по инфляции на текущий год до 3,4% с 2,4%. Тем не менее, повышение прогнозов на 2022-2023 годы составило лишь по 0,1 процентного пункта, что указывает на снижение инфляционного давления.
Кроме того, снижению цены на медь способствует укрепление индекса доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США), который рос на 0,08%, до 92,72 пункта. Более сильный доллар делает сырьевые металлы, в том числе медь, менее привлекательными к покупке.
https://1prime.ru/Financial_market/20210708/834141504.html