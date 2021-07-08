МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Цена на медь в четверг утром снижается вслед за азиатскими фондовыми биржами после публикации июньского протокола Федрезерва (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Биржи Азии в основном снижаются после публикации протокола ФРС США

По состоянию на 8.31 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,22% — до 4,2962 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,54% — до 9455 долларов, алюминия снизилась на 1,21%, до 2499,5 доллара, цинка увеличилась на 0,82%, до 2958,5 доллара за тонну.

Инвесторы сохраняют неопределенные настроения после публикации июньского протокола ФРС США. Так, регулятор в рамках заседания 15-16 июня допустил, что условия для начала замедления темпов выкупа активов с рынка могут наступить раньше ожидаемого. Кроме того, члены заседания отметили, что поступающие данные дают менее четкое представление о базовой экономической динамике. Доллар дешевеет к евро и иене после публикации протокола ФРС

Федрезерв также повысил средний прогноз по инфляции на текущий год до 3,4% с 2,4%. Тем не менее, повышение прогнозов на 2022-2023 годы составило лишь по 0,1 процентного пункта, что указывает на снижение инфляционного давления.

Кроме того, снижению цены на медь способствует укрепление индекса доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США), который рос на 0,08%, до 92,72 пункта. Более сильный доллар делает сырьевые металлы, в том числе медь, менее привлекательными к покупке.