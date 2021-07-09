МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Объем торгов иностранными ценными бумагами на Московской бирже 8 июля составил рекордные 6,4 миллиарда рублей, более 6% объема торгов на рынке акций, сообщается на сайте торговой площадки. Индекс Мосбиржи штурмует высоту 3900

"Восьмого июля 2021 года объем торгов иностранными ценными бумагами на Московской бирже составил рекордные 6,4 миллиарда рублей или более 6% объема торгов на рынке акций. Было заключено 58 тысяч сделок", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в среднем доля иностранных ценных бумаг в оборотах рынка акций на Московской бирже составляет около 2%. На Московской бирже около 13 миллионов физических лиц открыли 20 миллионов брокерских счетов, почти 2 миллиона человек из них совершают сделки ежемесячно.

Сейчас на Московской бирже доступны 173 иностранные акции. Лидерами по объемам торгов 8 июля стали Virgin Galactic, Alibaba Group Holding, Baidu, Apple, Tesla. Коронавирус вновь выходит на биржевые торги

"Мы рады, что участники торгов и их клиенты с каждым месяцем активней пользуются возможностью приобретения акций иностранных компаний на Московской бирже. Инвесторы выбирают прозрачную, удобную и надежную инфраструктуру, при этом покупка акций в рублях позволяет избежать расходов на конвертацию и сразу видеть финансовый результат. Мы будем наращивать темпы добавления новых инструментов, чтобы к концу года количество доступных бумаг достигло 500", — отметил директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин.

Он также сообщил, что Московская биржа планирует добавить новые юрисдикции и расширить торги в валюте, чтобы предоставить клиентам "максимальные инвестиционные возможности".

Торги акциями иностранных эмитентов на Московской бирже стартовали 24 августа 2020 года. Сделки с иностранными бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях – с 10.00 до 23.50.

Расчеты по ним осуществляются в российских рублях в рамках инфраструктуры Московской биржи с участием центрального контрагента и учетом ценных бумаг в центральном депозитарии (НРД). Дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала – по американским бумагам в долларах, напоминает пресс-служба торговой площадки.

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