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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210709/834160048.html
Акции российских компаний незначительно снизились по итогам дня
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Российский рынок акций умеренно снизился по индексу Мосбиржи и вырос по РТС на укреплении рубля, следует из данных торгов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов... ПРАЙМ, 09.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снизился по индексу Мосбиржи и вырос по РТС на укреплении рубля, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,15%, до 3855,31 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,45%, до 1635,04 пункта. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 0,3%, РТС снизился на 1,5%.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.55 мск снижался на 42 копейки, до 73,32 рубля, курс евро – также на 42 копейки, до 88,13 рубля.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,9% — до 75,53 доллара за баррель.
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