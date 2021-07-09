МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снизился по индексу Мосбиржи и вырос по РТС на укреплении рубля, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,15%, до 3855,31 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,45%, до 1635,04 пункта. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 0,3%, РТС снизился на 1,5%.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.55 мск снижался на 42 копейки, до 73,32 рубля, курс евро – также на 42 копейки, до 88,13 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,9% — до 75,53 доллара за баррель.

Читайте также:

Мосбиржа сообщила о рекордном объеме торгов иностранными акциями 8 июля