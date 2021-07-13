МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером ускорили темпы роста до 1%, в то время как инвесторы оценивают доклад Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов. Доллар берет реванш: как нефть топит рубль

По состоянию на 18.46 мск цена сентябрьских фьючерсов на Brent росла на 1,02% — до 75,94 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,89%, до 74,76 доллара за баррель.

В центре внимания трейдеров во вторник оказался июльский доклад МЭА. В нем агентство сохранило прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году – по-прежнему ожидается, что он вырастет на 5,4 миллиона баррелей в сутки. В 2022 году ожидается рост на 3 миллиона баррелей в сутки.

Директор по фьючерсам на энергоносители Mizuho Securities Роберт Яугер (Robert Yawger), чье мнение приводит агентство Блумберг, отметил, что доклад МЭА является оптимистичным, но более сильный доллар ограничивает рост цен на нефть. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,31%, до 92,55 пункта.

Кроме того, МЭА отметило, что отсутствие новых договоренностей по сделке ОПЕК+ сохраняет волатильность на нефтяном рынке. Альянс ОПЕК+ на двух встречах в начале июля не смог согласовать дальнейшие условия сделки из-за позиции ОАЭ. Третья встреча была отменена, а новая пока не назначена. Квоты по добыче пока сохраняются на текущих уровнях.