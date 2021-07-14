МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером ускорили темпы падения, снижаясь на 3-4%, после публикации статистики минэнерго США, свидетельствуют данные торгов. СМИ узнали, что соглашение по сделке ОПЕК+ ещё не достигнуто

По состоянию на 20.20 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,32% — до 73,95 долларов за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 3,8%, до 72,99 доллара за баррель.

Ранее минэнерго США сообщило, что за неделю по 9 июля добыча нефти в стране, а также запасы бензина и дистиллятов, выросли. Так, добыча выросла на 100 тысяч баррелей в сутки и составила 11,4 миллиона баррелей в день. Запасы бензина в США за неделю выросли на 1 миллион баррелей, дистиллятов — на 3,7 миллиона баррелей.

При этом коммерческие запасы нефти в стране за период снизились на 7,9 миллиона баррелей, до 437,6 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижение показателя лишь на 4,4 миллиона баррелей.

Инвесторы обратили внимание и на новости вокруг сделки ОПЕК+. Ранее в среду Блумберг со ссылкой на источники сообщил, что ОАЭ и ОПЕК достигли компромисса по сделке ОПЕК+, согласно которому базовый уровень добычи страны будет повышен до 3,65 миллиона баррелей в сутки начиная с мая 2022 года, а сделка ОПЕК+ будет продлена до конца 2022 года. Позднее агентство сообщило, что ОАЭ и ОПЕК+ не достигли соглашения по сделке, переговоры продолжаются.