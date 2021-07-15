МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают снижаться в четверг вечером, но более медленными темпами, чем днем, в то время как инвесторы продолжают оценивать новости вокруг сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. ОПЕК заметно увеличила добычу нефти в июне

По состоянию на 18.33 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,39% — до 74,47 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,4%, до 72,84 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают оценивать новости вокруг ОПЕК+. На прошедшей неделе третий раунд переговоров группы не состоялся из-за принципиальной позиции ОАЭ, квоты были сохранены на текущем уровне. Новая дата встречи не была объявлена, что повышает тревожность среди инвесторов.

Директор отдела по энергетическим фьючерсам Mizuho Боб Ёгер (Bob Yawger), чьи слова приводит агентство Блумберг, считает, что, чем дольше будет затягиваться принятие решение о дате встречи ОПЕК+, тем больше вероятность возникновения трудностей по достижению соглашения между членами альянса.

Так, ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что ОАЭ и ОПЕК+ достигли компромисса по сделке, но позднее в тот же день, агентство со ссылкой на минэнерго ОАЭ сообщило, что соглашение пока не достигнуто, переговоры продолжаются.

Кроме того, накануне агентство, со ссылкой на источник, сообщило, что Ирак добивается более высокого базового уровня добычи в рамках сделки ОПЕК+.