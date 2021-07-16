МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к слабому коррекционному росту в конце недели после падения на 3-4% за пять дней на фоне неопределенности в отношении сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. В Швеции рассказали о смертном приговоре для нефти

По состоянию на 14.03 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,01%, до 73,48 доллара за баррель, августовские фьючерсы на WTI дорожали на 0,14%, до 71,75 доллара за баррель.

К концу недели на рынке нефти наблюдается слабый коррекционный рост, после того как цены на "черное золото" упали на 3-4% за пять дней. Такое снижение было вызвано неопределенными настроениями в отношении сделки ОПЕК+. На прошедшей неделе третий раунд переговоров группы не состоялся из-за принципиальной позиции ОАЭ, квоты по добыче нефти были сохранены на текущем уровне. Новая дата встречи не была объявлена, что повышает тревожность среди инвесторов.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что ОАЭ и ОПЕК+ достигли компромисса по сделке, но позднее в тот же день, агентство со ссылкой на минэнерго ОАЭ сообщило, что соглашение пока не достигнуто, переговоры продолжаются. Кроме того, накануне агентство, со ссылкой на источник, сообщило, что Ирак добивается более высокого базового уровня добычи в рамках сделки ОПЕК+.

Инвесторы также пристально следят за распространением штамма COVID-19 "дельта", которое может привести к введению новых ограничений на передвижение и в последствие снижению спроса на топливо.