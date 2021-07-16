МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут, готовясь при этом завершить торги текущей недели сильнейшим с апреля-мая снижением, свидетельствуют данные торгов. Рубль усилил к вечеру рост на фоне попыток нефти развернуться вверх

По состоянию на 20.16 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,53%, до 73,86 доллара за баррель, августовские фьючерсы на WTI дорожали на 0,73%, до 72,17 доллара за баррель.

К вечеру пятницы цены на нефть перешли к росту после снижения ранее в ходе торгов около 2%. При этом недельное снижение для марки Brent, на данный момент, составляет примерно 2,5%, что является сильнейшим недельным падением с середины мая. Нефть марки WTI за неделю подешевела на 3,5%, что является максимумом с апреля.

Цены на нефть продолжают снижаться вторую неделю подряд после затяжного ралли, которое длилось пять недель для марки Brent и шесть — для WTI. Такой продолжительный рост был отмечен впервые с февраля и декабря соответственно.

В четверг и среду давление на котировки оказал рост опасений вокруг ситуации с коронавирусом и неопределенность вокруг ОПЕК+. В течение недели в СМИ появлялись противоречивые сообщения о том, что ОАЭ и ОПЕК+ достигли компромисса, а также о том, что соглашение не достигнуто и переговоры продолжаются. Кроме того, по данным СМИ, Ирак добивается более высокого базового уровня добычи в рамках сделки ОПЕК+.

"На этой неделе на нефтяной комплекс было нанесено один-два удара: компромиссное соглашение между ОПЕК+ и ОАЭ сигнализирует о том, что в конце концов на рынок поступит больше предложений. Другой фактор — это влияние распространения штамма "дельта" COVID-19, который угрожает темпам восстановления спроса", — сказал агентству Блумберг партнер Again Capital LLC Джон Килдафф (John Kilduff).

Тем временем, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США, за неделю, завершившуюся 16 июля, выросло на две, до 380 агрегатов.