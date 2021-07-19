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2021-07-19T07:28:56+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210719/834233191.html
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
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Рубль умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 07.04 мск понедельника растет на 11 копеек — до... ПРАЙМ, 19.07.2021
курсы валют, евро, доллар, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Рубль умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 07.04 мск понедельника растет на 11 копеек — до 74,18 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 87,56 рубля.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,1% — до 72,78 доллара за баррель.
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