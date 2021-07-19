МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Рубль умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Названы "подводные камни", о которые может споткнуться рубль

Курс доллара расчетами "завтра" на 07.04 мск понедельника растет на 11 копеек — до 74,18 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 87,56 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,1% — до 72,78 доллара за баррель.

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