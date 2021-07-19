МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром опускаются на 0,7-0,8%, инвесторы оценивают решение ОПЕК+ о продлении сделки и порядке наращивания добычи, свидетельствуют данные торгов. Что ждет рубль на следующей неделе

По состоянию на 7.45 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,73%, до 73,05 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,82%, до 70,97 доллара за баррель, августовские фьючерсы на WTI — на 0,67%, до 71,33 доллара.

Трейдеры оценивают решения ОПЕК+ по сделке, принятые накануне. Альянс в воскресенье договорился продлить соглашение об ограничении добычи нефти на период с мая 2022 года до конца года и ежемесячно, начиная с августа 2021 года, увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.

Это позволит к концу сентября 2022 года постепенно выйти из текущих обязательств по сокращению добычи на 5,8 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, было согласовано повышение базы сокращения добычи нефти с мая 2022 года для ряда стран, в частности для России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта.

"Сделка, достигнутая в выходные, скорее всего вызовет некоторое дальнейшее ослабление в краткосрочной перспективе, поскольку инвесторы ослабят позиции из-за ожиданий по увеличению предложения", — цитирует агентство Блумберг мнение старшего стратега по сырьевым товарам Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Дэниела Хайнса.

В то же время эксперт отмечает, что распродажа может быть относительно недолгой.

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