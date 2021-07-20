МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Рубль после значительных колебаний на старте торгов стабилизировался к доллару и евро недалеко от уровней предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи. Фондовые индексы США снизились

Курс доллара расчетами "завтра" на 07.14 мск вторника рос на 1 копейку — до 74,66 рубля, курс евро снижался на 2 копейки — до 88,05 рубля.

На открытии торгов курс рубля к доллару и евро был волатилен и менялся в диапазоне 74,65-74,73 и 87,49-90,71 рубля соответственно. Евро, таким образом, обновил максимум с 22 апреля текущего года.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,04% — до 68,59 доллара за баррель.

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