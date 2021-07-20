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https://1prime.ru/Financial_market/20210720/834243521.html
Рубль стабилизировался к доллару и евро после колебаний на старте торгов
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Рубль после значительных колебаний на старте торгов стабилизировался к доллару и евро недалеко от уровней предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 20.07.2021
евро, доллар, рубль, курсы валют, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Рубль после значительных колебаний на старте торгов стабилизировался к доллару и евро недалеко от уровней предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 07.14 мск вторника рос на 1 копейку — до 74,66 рубля, курс евро снижался на 2 копейки — до 88,05 рубля.
На открытии торгов курс рубля к доллару и евро был волатилен и менялся в диапазоне 74,65-74,73 и 87,49-90,71 рубля соответственно. Евро, таким образом, обновил максимум с 22 апреля текущего года.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,04% — до 68,59 доллара за баррель.
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