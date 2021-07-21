МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть заметно ускорили темпы роста примерно до 4% в среду вечером после публикации статистики минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране, свидетельствуют данные торгов. Рубль растет на дорожающей нефти

По состоянию на 17.50 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,66% — до 71,89 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 4% — до 69,89 доллара за баррель.

Утром цены опускались на 0,7-0,8%, днем росли примерно на 1,5%, а к вечеру среды рост цен заметно ускорился, в частности после публикации статистики из США. Запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли впервые с середины мая и достигли 439,7 миллиона баррелей. Однако эти данные не омрачили настроения на рынке.

Запасы нефтепродуктов все же уменьшились: бензина — на 0,1 миллиона баррелей, дистиллятов — на 1,3 миллиона баррелей.

Поддержку ценам на нефть оказывает и общий оптимизм на рынках. Фондовые рынки Азии в основном выросли в пределах 1,5%, Европы — растут в пределах 2%, США — на 0,4-0,7%.

Кроме того, стоимость нефти продолжает восстанавливаться после обвала в понедельник на 6-7%. Тогда инвесторы отыгрывали итоги заседания ОПЕК+, в рамках которого альянс решил продлить сделку до конца 2022 года, а также ежемесячно с августа 2021 года увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. В минувшую пятницу (до заседания ОПЕК+) стоимость Brent по итогам торгов составила 73,59 доллара за баррель, а WTI — 71,81 доллара за баррель.