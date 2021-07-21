МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Стоимость акций "Газпрома" в ходе вечерних торгов среды ускорила рост на фоне подробностей соглашения США и Германии по "Северному потоку 2", свидетельствуют данные Московской биржи. В ФРГ назвали сделку по "Северному потоку-2" с США "подарком для Путина"

К 22.12 мск бумаги росли в цене на 1,45%, до 281,35 рубля (близко к максимуму среды), а до выхода подробностей соглашения акции газового концерна дорожали в пределах 0,7%.

Большинство тезисов договоренности носит обтекаемый характер: США и Германия не станут терпеть, если РФ будет использовать газ как оружие; Берлин примет меры на национальном уровне и на уровне ЕС, если Россия продолжит "вредоносную активность", речь идет и о санкциях. Германия будет использовать все рычаги в российско-украинских переговорах по продлению транзитного контракта. Госдеп также сообщал, что США будут работать с Германией в контексте "Северного потока 2", чтобы защитить инвестиции.

При этом главы МИД Украины и Польши заявили, что отказ от попыток остановить запуск "Северного потока 2" создал новые угрозы для Украины и Центральной Европы, а также углубляет разногласия между членами НАТО и ЕС.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.