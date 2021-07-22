22 июля — Dow Jones. Фьючерсы на нефть в среду выросли более чем на 4%. Падение запасов в терминале Кушинга до самой низкой отметки с начала 2020 года обеспечило поддержку рынку, несмотря на первое с середины мая увеличение совокупных запасов нефти.

Как сообщило Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в среду, запасы нефти в хранилищах страны на неделе 10-16 июля выросли на 2,1 млн баррелей. Недельный рост данного показателя имел место впервые за последние девять недель.

В среднем аналитики, опрошенные S&P Global Platts, предполагали снижение запасов на 6,7 млн баррелей. Американский институт нефти во вторник сообщил о росте запасов на 806 000 баррелей.

Нефть подскочила после публикации статистики из США

Рынок начинает осознавать, что предложение в целом "по-прежнему очень ограниченное", отмечает старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

“Мы увидели неожиданный скачок импорта, и это несколько расслабило рынок. Однако, если учесть падение запасов в Кушинге, мы приближаемся к пугающе низким уровням (запасов)", –добавляет Флинн. “Если такие темпы снижения запасов будут сохраняться, нефть в Кушинге почти закончится", – считает аналитик.

Рынок "поглощает" запасы в резервуаре Кушинга "невероятными темпами", говорит Флинн. Уже очень скоро запасы в этом терминале могут упасть ниже уровня, при котором резервуар еще может функционировать, поясняет он.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX выросли на 3,10 доллара, или на 4,6%, до 70,30 доллара за баррель.

Сентябрьские контракты на нефть Brent на ICE Futures Europe выросли на 2,88 доллара, или почти на 4,2%, до 72,23 доллара за баррель.

EIA также сообщило о снижении запасов бензина на 100 000 баррелей и падении запасов дистиллятов на 1,3 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, предполагали снижение запасов бензина на 1,1 млн баррелей и падение запасов дистиллятов на 600 000 баррелей.

Августовские фьючерсы на бензин недавно на NYMEX выросли в цене на 4%% до 2,22 доллара за галлон, а августовские контракты на печное топливо подорожали на 3,7% до 2,09 доллара за галлон.

Августовские фьючерсы на природный газ прибавили 2,1%, поднявшись до 3,96 доллара за млн БТЕ, держась на максимумах для ближайших контрактов с декабря 2018 года.

Цены на нефть WTI во вторник выросли на 1%

Фондовые индексы и другие рискованные активы, которые в понедельник упали, во вторник стремительно выросли. На рынке возобладал настрой на то, что тревога в отношении распространения дельта-штамма уже отыграна.

"Несколько факторов могут определить дальнейшую динамику цен на нефть", — говорит Тарик Захир из Tyche Capital Advisors.

"Среди бычьих факторов – приближение пика сезона ураганов в Атлантическом океане, который может стать катализатором роста цен", если штормовая активность повлияет на объемы морской добычи нефти в Мексиканском заливе, отмечает он.

В восстановлении нефти есть сомнения

"Уже наблюдаются проблемы в Австралии и Азии. Если ситуация с распространением дельта-штамма коронавируса в США усугубится, спрос может значительно снизиться", — считает эксперт. По его словам, возможное ослабление спроса и решение ОПЕК+ увеличить добычу указывают на риски снижения цен на нефть.

— Авторы Myra P. Saefong, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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