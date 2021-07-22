МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 67,56 копейки — до 86,9227 рубля, курс доллара — на 80,02 копейки, до 73,6945 рубля, следует из данных Банка России.

Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 74,4 копейки, составив 79,6472 рубля.

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