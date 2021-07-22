2021-07-22T14:39:07+03:00
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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210722/834272460.html
Официальный курс евро на пятницу снизился до 86,92 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 67,56 копейки — до 86,9227 рубля, курс доллара — на 80,02 копейки, до 73,6945 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 22.07.2021
курсы валют, валюта, рубль, евро, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 67,56 копейки — до 86,9227 рубля, курс доллара — на 80,02 копейки, до 73,6945 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 74,4 копейки, составив 79,6472 рубля.
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