МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Достижение компромисса в стане ОПЕК+ позволит увеличить доходы от продажи нефти, даже если цены на нее несколько снизятся. Дополнительные объемы покроют дефицит, который уже образуется на рынке, при этом заинтересованные стороны будут следить за тем, чтобы не возникло переизбытка. Цена барреля в этой ситуации уже играет не главную роль.

В выходные участники ОПЕК+ наконец пришли к компромиссу, которого пытались достичь более двух недель. Соглашение о сокращении добычи продлено до конца 2022 года, при этом оговорено поэтапное увеличение добычи для пяти стран, включая Россию.

Добыча будет расти на 400 тысяч баррелей в сутки каждый месяц, начиная с августа, пока не сойдут на нет текущие ограничения в размере 5,8 млн баррелей в сутки. Если не случится форс-мажора, это должно произойти к сентябрю 2022 года, после чего еще несколько месяцев ОПЕК+ продолжит контролировать ситуацию.

Принятые решения эксперты, опрошенные "Прайм", объясняют состоянием дефицита, в которое понемногу впадают рынки, что, в свою очередь, может спровоцировать скачок цен. "Спрос во второй половине года будет продолжать восстанавливаться — рост добычи позволит сбалансировать рынок и избежать сильного падения товарных запасов и перегрева рынка", — полагает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Однако маятник способен качнутся и в другую сторону — весть о компромиссе в стане ОПЕК+ уже вызвала снижение нефтяных котировок почти на 4%.

"На фоне третьей волны пандемии появились риски замедления экономического роста, что способно ударить по восстановлению нефтяного спроса", — объясняет эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Поэтому увеличение добычи ОПЕК+ создает угрозу переизбытка нефти на рынке, что способно вернуть нефтяные цены на более низкие уровни. Обычно рынки играют на опережение, закладывая в текущие котировки ожидания будущих тенденций и перспектив, добавил он.

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ

Аналитики сходятся во мнении, что комфортный для большинства производителей уровень цен на нефть до конца года находится в рамках 60-70 долларов за баррель — и соблюдение этого баланса участники соглашения продолжат контролировать.

С учетом "ненефтяных" факторов возможной представляется консолидация цен на нефть в перспективе нескольких ближайших кварталов в диапазоне 60-80 долларов за баррель, прогнозирует аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин. ОПЕК+ ослабил хватку, но рынок нефти под контролем

"При этом — с учетом повышения ОПЕК прогнозов спроса в мае и июне и постепенного наращивания добычи в рамках планов, что снижает оценку добычи за квартал — относительно комфортные для продолжения роста цен на нефть оценочные уровни дефицита сырья до конца года в 1 млн баррелей в сутки сохранятся", — считает он.

Ожидаемый с вероятностью 60% диапазон значений цены нефти Brent на конец сентября составляет 71-84 доллара за баррель. В свою очередь, вице-премьер Александр Новак указывал, что за счет разрешенного увеличения добычи на 21 млн тонн в год российский бюджет дополнительно получит более 400 млрд рублей доходов даже при цене нефти в 60 долларов за баррель. Таким образом, если цены будут выше, доходы бюджета вырастут еще более ощутимо.

РЕАКЦИЯ РУБЛЯ

Рубль сейчас не так бурно реагирует на изменение нефтяных котировок из-за валютных интервенций со стороны ЦБ, напомнил Маринченко. Но определенная корреляция все равно сохраняется, ведь нефть является крупнейшей статьей российского экспорта.

"Снижение цен на нефть может привести к некоторому ослаблению рубля", — полагает Маринченко.

По мнению Бабина, главным фактором для рубля остается ухудшение ситуации на мировых рынках из-за третьей волны пандемии. Это провоцирует бегство инвесторов из рисковых активов, особенно из развивающихся, в защитные инструменты, одним из которых является доллар. Рубль ощутимо падает вслед за нефтью после решения ОПЕК+

Дополнительным негативом выступает ускорение инфляции в США, не позволяющее надеяться даже на длительное сохранение текущих сверхмягких параметров монетарной политики, не говоря уже о новых стимулах, которые могут понадобиться в случае серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации в мире.

"Если эти факторы не продемонстрируют ощутимого улучшения, доллар может вернуться в коридор 75-78 рублей. В этом случае евро может находиться в диапазоне 88-92 рубля, в зависимости от курса пары EUR/USD", — заключил он.