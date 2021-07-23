МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 7,76 копейки — до 86,8451 рубля, курс доллара вырос на 7,18 копейки — до 73,7663 рубля, следует из данных Банка России.

Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 0,5 копейки, составив 79,6518 рубля.

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