МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Банк России прогнозирует снижение инфляции до 4-4,5% в 2022 году

Таким образом, ставка вернулась на уровень октября-декабря 2019 года. Решение ЦБ стало самым "ястребиным" с декабря 2014 года, когда регулятор экстренно повысил ставку сразу на 6,5 процентного пункта — до 17% годовых на фоне резкого ослабления рубля и высоких инфляционных рисков.

"Совет директоров Банка России 23 июля 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 6,50% годовых", — говорится в сообщении.

Необходимость повышения ставки регулятор объяснял разогнавшейся инфляцией и высокими инфляционными ожиданиями. При этом в июле темпы роста цен в годовом выражении начали замедляться — годовая инфляция на 19 июля составила 6,5% годовых. Росстат также впервые с сентября 2020 года зафиксировал недельную дефляцию — на неделе с 13 по 19 июля она составила символические 0,01%. Однако инфляционные ожидания в июле продолжили расти, увеличившись до максимума с ноября 2016 года — 13,4%.

Банк России смягчил сигнал по дальнейшему повышению ключевой ставки: будет оценивать целесообразность дальнейшего ее повышения на ближайших заседаниях.

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков прогнозировали повышение ключевой ставки сразу на 0,75 процентного пункта или 1 процентный пункт для борьбы с инфляцией и высокими ценовыми ожиданиями. Центробанк повысил прогноз по темпам роста ВВП России в текущем году

ПРОГНОЗ

Регулятор повысил ожидания по ключевой ставке в среднем за 2021 год до 5,5-5,8% с 4,8-5,4%, при этом с 26 июля по конец года она прогнозируется в диапазоне 6,5-7,1%, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ.

Также прогноз повышен для средней ключевой ставки за 2022 год до 6-7% с 5,3-6,3%. В 2023 году по-прежнему ожидается средняя ставка в 5-6% годовых.

Регулятор начал публиковать прогнозные диапазоны среднего уровня ключевой ставки за год в апреле. Данный вариант прогноза предполагает, что в течение года ключевая ставка может находиться как выше, так и ниже своего среднего уровня за год. Таким образом, прогноз траектории средней ключевой ставки не следует интерпретировать как границы изменения ключевой ставки в течение соответствующего года.