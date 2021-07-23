МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером, компенсировав потери от обвала в понедельник, свидетельствуют данные торгов. Банк России повысил прогноз по цене на нефть Urals

По состоянию на 20.47 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,28% — до 74 долларов за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,08% — до 71,97 доллара за баррель.

В понедельник цены на нефть обвалились на 6-7%. Инвесторы оценивали решение ОПЕК+ по увеличению добычи. Кроме того, нефтяной рынок попал под давление общих глобальных распродаж на опасениях распространения новых штаммов коронавируса.

Однако волна беспокойства на нефтяном рынке быстро сменилась оптимизмом. Нефть уже компенсировала все потери и даже вышла чуть вверх к уровню прошлой пятницы, 16 июля. Чуть раньше в ходе торгов стоимость Brent превышала 74 доллара за баррель, а WTI — 72 доллара за баррель.

"Трейдеры не были уверены, было ли решение ОПЕК+ "бычьим", свидетельствующим о продолжающейся сплоченности, или "медвежьим", сигнализирующим об увеличении нефти на рынке", — сказал агентству Блумберг президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч (Michael Lynch). На рынок влияют и другие противоречивые факторы, что приводит к высокой волатильности, добавил эксперт.

Тем временем, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 23 июля, выросло на семь, до 387 агрегатов.