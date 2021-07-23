МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе роста российского рынка акций по главным биржевым индексам и укрепления рубля к доллару, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Банк России вернул ставку на уровень до пандемии

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за неделю на 1,3%, до 3784 пунктов, РТС — на 1,8%, до 1624 пункта, соответственно, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent сползет в пределах 0,5 доллара до 73,6 доллара за баррель, курс евро на форексе останется ниже 1,18 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара снизится на 30 копеек, до 73,4 рубля, евро — останется около 86,8 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Мировые рынки сохраняют оптимизм, страхи по поводу пандемии несколько отступили, несмотря на сложную ситуацию в ряде стран Юго-Восточной Азии, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"В развитых экономиках сочетание уверенного восстановительного роста и умеренных темпов вакцинации формируют благоприятные ожидания. Сочетание роста фондовых рынков и снижения доходностей базовых активов в условиях избытка ликвидности уже не настораживает. Однако риск сворачивания стимулирующих монетарных мер остается ключевым риском для большинства сегментов", — добавляет он.

Следующая неделя ожидается насыщенной на важные макроэкономические события: в частности, ФРС подведет итоги очередного заседания (на котором возможны сигналы в пользу курса на сворачивание стимулирующих мер), Германия и США опубликуют первые оценки изменения ВВП во втором квартале, в США и еврозоне выйдут данные по потребительской инфляции, напоминает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Краткосрочные индикаторы свидетельствуют о возможных попытках роста рисковых активов как минимум до середины следующей недели, после чего не исключена фиксация прибыли в случае высоких данных по инфляции и ужесточения тона ФРС. Последнее, впрочем, было бы позитивно для американского доллара", — добавляет она.

В США выйдет огромное количество корпоративных отчетов, следим за результатами Tesla, 3M, Alphabet, Apple, AMD, General Electric, Visa, Boeing, McDonalds, Pfizer, Qualcomm, PayPal, Facebook, Amazon, Gilead Sciences, Exxon Mobil, Caterpillar, указывает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

"Заседание американского регулятора состоится в среду, 28 июля, и станет, пожалуй, важнейшим событием предстоящей недели. Как и в случае с ЕЦБ, неожиданностей в части ставок не предвидится, инвесторы будут прислушиваться к риторике представителей Федрезерва", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Дело не в деньгах. Рубль принял новый вызов от нефти

"Полагаем, что в первой половине будущей недели в настроениях участников торгов начнет преобладать осторожность и сдержанность, по мере приближения среды инвесторы будут постепенно снижать торговую активность, чтобы в конце недели сделать выводы и приступить к более активным действиям по итогам сигналов ФРС. Будут ли это продажи или индексы продолжать движение вверх?", — также замечает он.

По его мнению, Федрезерв, как и ЕЦБ, предпочтет сделать акцент на сигналах о сохранении мягкости. При этом в отношении рисков инфляции, скорее всего, продолжит использоваться уже привычная "успокоительная мантра" о временном характере ценового всплеска, добавляет он.

"На сырьевых рынках штиль, за исключением нефти. Цены уже отыграли половину падения, вызванного решением ОПЕК+ ежемесячно наращивать добычу. С учетом сохранения позитивных ожиданий мирового роста, цены могут подняться к недавним максимумам в начале августа", — прогнозирует Евстифеев

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Индексы Мосбиржи и РТС подадут сигналы на развитие краткосрочно повышения при закреплении выше сопротивлений 3820 и 1620 пунктов соответственно, считает Кожухова ИК "Велес Капитал".

Хороший внешний фон может способствовать тому, что российский рынок продолжит отыгрывать падение, полагает Ващенко из "Фридом Финанс".

"Но, вероятнее всего, динамика будет отставать от движений на американском рынке. Пробитие вниз 100-дневной средней (технический параметр — ред.) может спровоцировать спекулятивную игру на понижение. С высокой вероятностью в этом случае индекс Мосбиржи может достичь отметки 3600 пунктов", — говорит он.

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка с умеренным оптимизмом смотрит на ближайшие перспективы рынка, рассчитывая, что крепость нефтяных котировок и стабильность рубля после повышения Банком России ключевой ставки до 6,5% вернут спрос на российские "голубые фишки" и позволят вернуть индекс Мосбиржи выше 3800 пунктов.

В России отчитаются за второй квартал по МСФО энергогиганты "Энел Россия" и "Юнипро", компании "Лента", "Новатэк", Mail.ru, "Яндекс" и Сбербанк, напоминает Ващенко из "Фридом Финанс". Операционные результаты опубликуют "Мать и Дитя", "Русал", "Русагро" и "Магнит", добавляет он. Экономист рассказал, от чего зависит динамика рубля

РУБЛЬ НАЙДЕТ ПОДДЕРЖКУ

Заседание ФРС США на следующей неделе не преподнесет неприятных сюрпризов рынку, что может умеренно поддержать рисковый аппетит, считает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург".

"В начале следующей недели курс доллара к рублю может снизиться. Поддержку валюте РФ должен оказать налоговый период, пик которого придется на 26 и 28 июля. Более того, решение ЦБ РФ повысить ставку на 1 процентный пункт повысило привлекательность рубля в операциях carry-trade. Мы ожидаем, что курс доллара на следующей неделе будет в диапазоне 72,5-74,5 рубля", — оценила она.

Рубль обладает потенциалом укрепления: доллар нацелен в район 72,5 рубля, евро — 86 рублей, оценивает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"В пользу российской валюты могут играть повышение процентной ставки ЦБ РФ, высокие цены на нефть и мировой аппетит к риску", — добавляет она.

Банк России дал новый жесткий сигнал по денежно-кредитной политике, дав понять, что повышение ключевой ставки на 100 базисных пунктов может быть не последним, рассуждает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "

"Для "длинных" облигаций решительность регулятора является позитивным сигналом и доходности там могут дополнительно снизиться, а цены соответственно подрасти, что поддержит и курс рубля", — добавляет он.