МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Рубль несколько усилил снижение в парах с долларом и евро после старта торгов на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи. 

Здание ФРС США в Вашингтоне

Эксперт оценил влияние решения ФРС США на курс рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 07.03 мск понедельника растет на 15 копеек — до 73,91 рубля, курс евро растет на 27 копеек, до 87,07 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,53% — до 73,05 доллара за баррель.

На старте торгов рубль снижался на 3 копейки к доллару и на 19 копеек к евро.

Читайте также:

Эксперт рассказал о перспективах курса рубля на неделю