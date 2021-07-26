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2021-07-26T07:18:41+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210726/834294982.html
Рубль несколько усилил снижение к доллару и евро после старта торгов
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Рубль несколько усилил снижение в парах с долларом и евро после старта торгов на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 26.07.2021
курсы валют, доллар, евро, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Рубль несколько усилил снижение в парах с долларом и евро после старта торгов на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 07.03 мск понедельника растет на 15 копеек — до 73,91 рубля, курс евро растет на 27 копеек, до 87,07 рубля.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,53% — до 73,05 доллара за баррель.
На старте торгов рубль снижался на 3 копейки к доллару и на 19 копеек к евро.
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