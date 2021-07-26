МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Рубль несколько усилил снижение в парах с долларом и евро после старта торгов на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи. Эксперт оценил влияние решения ФРС США на курс рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 07.03 мск понедельника растет на 15 копеек — до 73,91 рубля, курс евро растет на 27 копеек, до 87,07 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,53% — до 73,05 доллара за баррель.

На старте торгов рубль снижался на 3 копейки к доллару и на 19 копеек к евро.

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