МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов понедельника снижается по основным биржевым индексам вслед за падением нефтяных котировок. Цена на медь снижается на опасениях за восстановление экономики

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск снижался на 0,2% — до 3728 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,6%, до 1586 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Нефть дешевеет на 1,1% — до 72,6 доллара за баррель сорта Brent.