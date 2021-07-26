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Российский рынок акций с утра снижается на дешевеющей нефти
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Российский рынок акций в начале торгов понедельника снижается по основным биржевым индексам вслед за падением нефтяных котировок. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск снижался на... ПРАЙМ, 26.07.2021
нефть, российский рынок акций, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов понедельника снижается по основным биржевым индексам вслед за падением нефтяных котировок.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск снижался на 0,2% — до 3728 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,6%, до 1586 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Нефть дешевеет на 1,1% — до 72,6 доллара за баррель сорта Brent.