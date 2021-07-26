МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. "СПБ биржа" включила акции Robinhood Markets в список ценных бумаг, допущенных к торгам, следует из сообщения российской торговой площадки.

"Публичным акционерным обществом "СПБ Биржа" принято решение о включении по инициативе биржи следующих ценных бумаг в список ценных бумаг, допущенных к торгам: Robinhood Markets, Inc, акции", — говорится в сообщении.

О дате начала организованных торгов указанными ценными бумагами "СПБ биржа" сообщит дополнительно.

Брокерская компания Robinhood стала известной прошлой зимой, когда ограничила сделки по акциям GameStop, AMC Entertainment и ряда других компаний, чьи ценные бумаги аномально взлетели в цене, а потом резко упали. Это произошло, когда мелкие инвесторы — участники группы WallStreetBets на онлайн-платформе Reddit начали продвигать идею, объединившись, сыграть против крупных фондов на акциях, по которым они открыли гигантские короткие позиции (в расчете на падение цены), в частности, по указанным акциям. В итоге, фонды были вынуждены из-за резкого взлета цены откупать указанные акции, тем самым еще больше разгоняя их стоимость.