МОСКВА, 27 июл — Dow Jones. Фьючерсы на нефть WTI в понедельник закрылись снижением впервые за пять сессий. Фьючерсы на Brent закрылись ростом. Трейдеры продолжают взвешивать перспективы спроса на фоне распространения дельта-штамма коронавируса. Российский рынок акций вырос по основным индексам

Давление на котировки оказывали также сообщения об ограничениях для импортеров сырой нефти в Китае, отмечают аналитики.

“Распространение дельта-штамма коронавируса и растущее число новых случаев заражения во многих странах вызывают широкий спектр опасений, — говорит Робби Фрейзер из Schneider Electric. — Не исключено ослабление роста мирового спроса на нефтепродукты”.

При этом он добавляет, что спрос по-прежнему демонстрирует признаки устойчивости, и во многих регионах, которые ранее в этом году пострадали от пандемии сильнее всего, спрос быстро восстановился.

Сентябрьские контракты на нефть WTI на NYMEX закрылись снижением на 16 центов, или на 0,2%, по 71,91 доллара США за баррель. Четыре предыдущих сессии фьючерсы с ближайшими сроками поставки закрывали ростом.

Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures Europe по итогам торгов в понедельник подорожали на 40 центов, или на 0,5%, до 74,50 доллара США за баррель, продолжив тренд роста на пятую сессию подряд.

Старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн говорит, что разнонаправленная динамика фьючерсов на WTI и Brent отчасти объясняется "обеспокоенностью в связи с возможностью запрета экспорта бензина в России ", которая оказала небольшую поддержку котировкам Brent.

По сообщениям S&P Global Platts, на прошлой неделе министр энергетики России Николай Шульгинов сказал, что в России рассматривается вопрос о запрете экспорта бензина на фоне роста внутренних цен.

По итогам прошлой недели нефтяные цены выросли, вернув утраченные в прошлый понедельник позиции. Тогда многие инвесторы уходили с рынка акций и продавали другие активы, считающиеся более рискованными. Отчасти это было вызвано опасениями относительно возобновившегося роста числа новых случаев заражения COVID-19. Данные опасения продолжают довлеть над рынком нефти.

"Любой существенный разворот, предусматривающий отказ от ослабления (карантинных) ограничений в Европе и США, может стать довольно значимым медвежьим сигналом для рынка (нефти), особенно, когда если учитывать повышенный уровень вакцинации в указанных регионах", — отмечает Уоррен Паттерсон из ING.

В то же время перспективы роста импорта нефти в КНР ухудшаются, говорят аналитики. Акции российских компаний закрыли торги в LSE преимущественно ростом

"Это обусловлено мерами властей страны, которые направлены на борьбу со злоупотреблением квотами на импорт и с ростом нефтяных цен", — объясняют аналитики Commerzbank.

При этом данные из Индии указывают на относительно слабый спрос на нефть, отмечают в банке. В июне импорт нефти упал до девятимесячного минимума, а объемы переработки лишь немного выросли по сравнению с достигнутым в мае минимумом. Тогда переработка сократилась на фоне карантинных ограничений.

"Новый существенный скачок спроса на топливо после снятия ограничений в июне пока не привел к росту переработки или увеличению объемов импорта со стороны НПЗ, — пишут аналитики Commerzbank. — Иными словами, вместо этого они предпочли расходовать запасы, объем которых увеличился вследствие низкого спроса в предыдущие периоды".

Ожидания увеличения производства нефти могут также оказывать давление на котировки.

"С точки зрения предложения, пристальное внимание стоит уделить планам ОПЕК+ увеличивать добычу (на 400 000 баррелей в день) каждый месяц до 2022 года, как и объемам производства нефти в США, которые, как ожидается, будут расти до конца года", — отмечает Фрейзер из Schneider Electric.

В пятницу компания Baker Hughes сообщила о росте числа буровых установок в США четвертую неделею подряд. Это предполагает увеличение добычи в будущем.

Котировки августовских фьючерсов на бензин недавно на NYMEX закрылись ростом на 0,7%, по 2,31 доллара США за галлон. Котировки августовских контрактов на печное топливо подорожали на 0,8% до 2,15 доллара США за галлон. Согласно рыночным данным Dow Jones, в обоих случаях рост продолжается уже пять сессий подряд.

Августовские фьючерсы на природный газ закрылись ростом уже седьмую сессию подряд, прибавив 1% до 4,10 доллара США за млн БТЕ, что является самой высокой ценой закрытия с декабря 2018 года.

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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