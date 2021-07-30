В последние недели мы видим достаточно "рваную" динамику на всех рынках, а поведение цен зачастую противоречит тем экономическим данным, которые выходят. В частности, сильная инфляция за июнь не привела к существенному росту доходностей и увеличению "инфляционного хеджа" (сырье и драгоценные металлы). Такое поведение настораживает и заставляет взглянуть на ситуацию с другой стороны, считает руководитель отдела торговли акциями "Атон" Элбек Далимов.

Рынок закладывает относительное замедление экономики

Волатильность в последние недели, в особенности на сырьевых рынках, означает, что рынок ждет некоторого замедления экономического роста в ближайшей перспективе. Есть ощущение, что в 1-2 квартале 2021 года рынок заложил чрезмерно оптимистичные темпы восстановления экономики, и сейчас мы видим определенный репрайсинг этих ожиданий.

Всплеск инфляции будет носить временный характер

Рынок не ожидает какой-то продолжительной инфляции. Факторы, которые привели к ее всплеску в последние три месяца (рост цен на сырье и проблемы в производственной цепочке) постепенно сойдут на нет к концу года.

У ФРС есть пространство для маневра

Опасения по поводу замедления экономического роста и снижение инфляционных ожиданий дадут повод (или возможность) ФРС продолжать ультрамягкую денежно-кредитную политику.

ФРС не любит резких движений, поэтому может повториться ситуации 2010-2011 гг., когда после финансового кризиса ФРС продолжала держать ставки низкими.

Эти три фактора объясняют то, что сейчас происходит на рынках:

Доходности UST не растут, поскольку у рынка есть уверенность, что ФРС не пойдет на ужесточение денежно-кредитной политики.

Cырье в среднесрочной перспективе (1-3 месяца) будет торговаться либо в "боковике", либо немного снизится, как это было на прошлой неделе. Более сильного снижения мы не ожидаем, хотя исключать такую возможность не стоит.

Складывается ощущение, что "невидимая рука рынка" в очередной раз показала себя в действии. Определенный репрайсинг темпов роста экономики со стороны рынка остудил пыл быков (в особенности на сырьевых рынках), что отчасти отражается в "рваной" динамике сырья и сырьевых компаний.

Тем не менее, в долгосрочной перспективе это наиболее оптимальный вариант развития ситуации: путем "самонастроек" экономика будет расти максимальными темпами без угрозы устойчивому росту в будущем.

Чрезмерно высокие темпы роста экономики привели бы к перегреву, росту сырья, а затем и бесконтрольной инфляции. То, что мы видим сейчас – попытка "самонастройки" со стороны рынка. Темпы роста сокращаются в краткосрочной перспективе, чтобы обеспечить устойчивый рост на годы вперед.

Исходя из этого можно считать, что: