МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Акции американского онлайн-ритейлера Amazon на предварительных торгах в США в пятницу падают в цене более чем на 6% на фоне публикации финансовой отчетности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.49 мск акции компании на предторгах дешевели на 6,36% — до 3370,47 доллара. Компания завершила торги четверга снижением стоимости акций на 0,84%, до 3599,92 доллара.

Amazon после закрытия торгов в четверг сообщила, что чистая прибыль за второй квартал составила 7,8 миллиарда долларов, что на 48,4% больше показателя за аналогичный период 2020 года. Однако выручка компании за отчетный период составила 113 миллиардов долларов, и хотя показатель вырос на 27%, однако он оказался ниже прогнозов аналитиков на уровне 115,3 миллиарда. Кроме того, по итогам третьего квартала 2021 года компания ожидает выручку еще меньше — на уровне 106-112 миллиардов долларов.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы.