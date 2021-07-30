МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером, в то время как опасения инвесторов за баланс спроса и предложения в условиях коронавируса ослабли, свидетельствуют данные торгов. Рубль стабилен к доллару и растет к евро, отыгрывая колебания форекса

По состоянию на 20.23 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,37% — до 75,38 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,39% — до 73,91 доллара за баррель.

Нефть дорожает третью торговую сессию подряд. При этом текущая неделя может стать лучшей с конца июня. Нефть марки Brent подорожала за эту неделю на 1,9%, а WTI — на 2,7%. За июль цены на нефть подняли на 0,5% и 0,7% соответственно.

Риски, связанные с ростом заболеваемости штаммом "дельта" коронавируса, были практически нивелированы сообщениями о снижении запасов нефти в США. В среду стало известно, что за минувшую неделю запасы нефти в стране снизились на 4,1 миллиона баррелей, до 435,6 миллиона баррелей при прогнозе снижения только на 2,9 миллиона баррелей.

Тем временем, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 30 июля, снизилось на две, до 385 агрегатов.