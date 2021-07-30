МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в августе снижения российского рынка акций по главным биржевым индексам и ослабления рубля к доллару на фоне падения рынка нефти, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Рубль стабилен к доллару и растет к евро, отыгрывая колебания форекса

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится за месяц на 0,2%, до 3764 пунктов, РТС – на 0,7%, до 1614 пунктов, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent сползет в пределах 1 доллара, до 74,5 доллара за баррель, курс евро на форексе останется выше 1,185 доллара, стоимость золота, как и сейчас, будет немного ниже 1850 долларов за тройскую унцию, инфляция в РФ составит 0,075% в месяц, оценивают преспективы аналитики.

Курс доллара поднимется за месяц на 60 копеек, до 73,7 рубля, евро – на 40 копеек, до 87 рублей, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Главный риск – реализация полноценной четвертой волны пандемии, которая будет связана с опасностью новых штаммов коронавируса, отмечает Владимир Евстифиев из банка "Зенит". "В странах Юго-Восточной Азии ситуация остается сложной, есть риск ухудшения ситуации в остальном мире. Для сырьевых рынков это может стать новым испытанием, поскольку такое развитие ситуации окажет давление на перспективы роста мировой экономики", — добавляет он.

С наступлением августа объем средств в финансовой системе США вновь начнет расти: министерство финансов, достигнув потолка государственного долга существенно уменьшит объем заимствований и начнет изымать средства с депозитов в ФРС, считает Валерий Вайсберг из ГК "Регион".

"Учитывая, что в конце месяца на экономическом симпозиуме в Джексон Хоул Джером Пауэлл может объявить о начале сворачивания экстренных антикризисных мер, большая часть этой новой ликвидности, вероятно, не попадет в рискованные активы, и не позволит рынкам компенсировать негативный эффект от ужесточения монетарной политики. Таким образом, коррекция S&P500 в августе представляется весьма вероятной, в то время как доходности длинных казначейских облигаций возобновят рост", — говорит он.

Также в фокусе внимания инвесторов в августе, помимо новостей с сезона отчетности в США и Европе, будут выходящие в начале месяца традиционные данные по PMI, которые позволят скорректировать оценки деловой активности в разных странах, в первую очередь КНР, США и ЕС. А также блок статистики по КНР — китайская экономика, в отличие от других стран, не падала в прошлом году, поэтому риск ее замедления выглядит наиболее явным, напоминает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" отмечает, что рынки продолжат следить за двумя темами, связанные с Китаем – напряженность по линии Пекин-Вашингтон и регуляторное закручивание гаек для частного бизнеса в КНР.

РУБЛЬ ОСЛАБЕЕТ

Российский рубль в августе, скорее всего, немного ослабеет из-за обратной конвертации дивидендов и высокого спроса на валюту в последний месяц лета, полагает Александр Погорелов из РИА Рейтинга. Рубль оперся на "мягкие" решения ФРС США

"Нефтяное ралли последних месяцев в августе, скорее всего, перейдет к боковому движению. В августе, согласно сделке ОПЕК+, на рынок должно вернуться 400 тысяч баррелей в сутки, что в целом уже заложено в котировки. При этом небольшие движения вверх возможны на данных об очередных снижениях запасов в США", — добавляет он, говоря о курсообразующих факторах рубля.

Негативно на рубль может повлиять и снижение нефтяных цен, главной причиной которого может стать снятие санкций с Ирана, считает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург".

"Впрочем, пока перспективы достижения договоренностей довольно туманны. В целом, мы ожидаем, что курс доллара в августе будет находиться в диапазоне 72,5-74,5 рубля", — оценивает ситуацию она.

Ожидается удержание курса доллара в диапазоне 73-75 рублей по итогам августа, полагает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Допускаются, впрочем, попытки ухода курса вслед за нефтяными котировками", — добавляет он.

Инвесторы в рублевые активы будут в августе держать руку на пульсе геополитических событий, и традиционно наиболее чутким барометром геополитического фона будет рубль, резюмирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Долги, которые не прощают: кому не поможет даже банкротство

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" полагает, что рынок в целом будет следовать в тренде внешних площадок, но худшая динамика не исключена.

"Мы не отменяем прогноз по росту рынка до конца года, при этом, в августе, на наш взгляд, наиболее вероятна коррекция или боковой тренд даже на внешнем позитиве. Целью снижения может стать уровень 3600 пунктов по индексу Мосбиржи", — прогнозирует он.

Август может оказаться непростым периодом для российского рынка акций и рубля, считает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Поддержка со стороны нефти может ослабеть – пик автомобильного сезона в США и Европе остается позади, в то время как риски локдаунов вернулись на фоне распространения более агрессивных штаммов коронавируса. При этом предложение сырья продолжит расти", — отмечает он.

В то же время пониженная ликвидность в период летних каникул при появлении негативных сигналов (распространение коронавируса в крупнейших экономиках, усиление геополитической напряженности между США и другими странами) может способствовать локальной фиксации прибыли, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

А по мнению Локтюхова из Промсвязьбанка, стабильность рубля и цен на нефть будут способствовать реализации потенциала роста внутренних секторов и отчасти — акций нефтегазового сектора, что позволит индексу Мосбиржи продвинуться в направлении к нашей текущей цели роста, к уровню 4000 пунктов. Проторговались. Кто в итоге оплатит украинский транзит

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Лучше рынка могут торговаться акции энергетики и телекомов, аутсайдерами могут стать бумаги компаний черной металлургии, считает Ващенко из "Фридом Финанс".

По мнению Погорелова из РИА Рейтинга, несколько лучше рынка будут акции нефтяных компаний и банковского сектора, а хуже рынка будут акции розничных сетей и электроэнергетиков.

Среди акций внутренних секторов, способных в августе показать хорошую динамику, Локтюхов из Промсвязьбанка выделяет бумаги Сбербанка и Мосбиржи, характеризующиеся привлекательным дивидендным профилем, также он ждет дальнейшего оживления спроса на акции транспортного сектора ("Аэрофлота", НМТП, "Совкомфлота") и на "фишки" электроэнергетики, неоправданно отстающие от рынка.

"Среди акций нефтяных компаний в ближайшей перспективе нам больше импонируют "Газпром" и "Лукойл", которые должны порадовать сильными финрезультатами. В горнометаллургическом секторе — акции производителей драгметаллов и "Русала", способные отыграть рост цен на металлы. А также бумаги "Алросы" — от последней мы ждем осенью и высоких промежуточных дивидендов", — говорит он.

"Фишки" сталелитейного сектора, ввиду неопределенности относительно влияния экспортных пошлин, могут отстать от рынка, даже несмотря на обильные промежуточные дивиденды, выплачиваемые в сентябре, добавляет аналитик.

Кожухова из ИК "Велес Капитал" напоминает, что в России в августе продолжится сезон квартальных отчетностей, который повлияет на динамику бумаг таких эмитентов как "Евраз", "Норникель", "Русагро", "Юнипро", X5 Retail Group, "Алроса", "М.Видео", "Русал", МТС, Ozon и других. Акции "Северстали" в последний день августа можно будет купить с дивидендами за первое полугодие, добавляет она.