МОСКВА, 2 авг – ПРАЙМ. В августе рубль продолжит дорожать, пишут "Известия" со ссылкой на свой консенсус-прогноз. Эксперт рассказал, что будет с рублем в первую неделю августа

В такой динамике уверены семь из 16 аналитиков из крупнейших банков. Еще шесть экспертов считают, что российский рубль сдаст позиции, однако значительно не подешевеет и останется ниже отметки 74 рубля за доллар. Оставшиеся трое дали свой прогноз лишь до конца года — по их мнению, национальная валюта вырастет до 71,5-72 рубля за доллар.

В "МКБ Инвестициях" считают, что ожидания слабой динамики рубля в наступившем месяце в подавляющем большинстве случаев преувеличены. Там пояснили, что отчасти это связано с последней статистикой, когда изменение курса было вызвано конкретными разовыми драйверами. Например, к ним отнесены заметный отток капитала с развивающихся рынков, санкционные риски в 2018 году, слабость emerging markets из-за девальвации юаня в 2015 году.

"Санкционная повестка и геополитический фон остаются ключевыми факторами для рубля. Пока они находятся в нейтральном состоянии, российская валюта может чувствовать себя уверенно. Но при появлении новых признаков обострения ситуации рубль, вероятно, окажется под давлением, поскольку характер притока иностранного капитала сейчас в большей части спекулятивный. Говоря о конкретном диапазоне обменных курсов рубля в августе, мы ожидаем 71,5-75 рубля за доллар", ― объяснил начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

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