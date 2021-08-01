МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Если рассматривать для инвестирования альтернативные доллару валюты с низким уровнем риска, то самой простой стратегией было бы создание диверсифицированной корзины из шести мировых валют, по отношению к которым рассчитывается индекс DXY. Это — евро, канадский доллар, британский фунт, швейцарский франк, японская иена и шведская крона. Об этом рассказала агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева.

"Особо следует отметить швейцарский франк и японскую иену, которые могут быть интересны консервативным инвесторам — эти валюты традиционно используются в качестве защитных инструментов в периоды турбулентности на финансовых рынках", — отмечает она.

Что касается евро, то на среднесрочном горизонте европейская валюта может уступать доллару США из-за различий в денежно-кредитной политике ФРС и ЕЦБ. Эксперты дали советы начинающим инвесторам

Так, недавно ЕЦБ представил новую стратегию, в соответствии с которой таргет по инфляции был установлен на уровне 2% или выше (ранее цель была чуть ниже 2%). При этом итоги последнего заседания Европейского Центробанка подтвердили ожидания участников рынка в том, что монетарная политика регулятора будет оставаться ультрамягкой дольше, чем прогнозировалось ранее.

Более того, по мнению многих экспертов, ЕЦБ одним из последних приступит к ужесточению денежно-кредитной политики.

"При прочих равных это будет играть против евро на среднесрочном горизонте", — указывает аналитик.

Что касается юаня, который продемонстрировал существенное укрепление за последний год, то сейчас с ним не все так однозначно.

"С одной стороны, китайская экономика продолжает расти, что поддерживает интерес иностранных инвесторов к китайской валюте. В то же время для Китая характерен высокий уровень долговой нагрузки в корпоративном сегменте, и в случае реализации кредитных рисков юань может оказаться под давлением", — указывает аналитик. Эксперт не ожидает доллар по 100 рублей, если не будет глобальных шоков

Кроме того, на рынке циркулируют непроверенные слухи о том, что США могут ограничить своим фондам инвестиции в Поднебесной, что и спровоцировало обвал на китайском рынке акций.

"Если эти опасения подтвердятся, то можно ожидать дальнейшего ослабления юаня по отношению к доллару", — полагает Зайцева.

Начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин в свою очередь отмечает, что сами по себе валюты не являются подходящим активом для инвестирования, так как они, как правило, демонстрируют относительно низкую волатильность.

"Это одно из важных качеств любой валюты, ведь стабильность ее курса и предсказуемость динамики является одним из главных свойств денег, обеспечивающее их главную функцию — выступать средством платежа. Кроме того, за исключением доллара и евро, операции с другими валютами могут нести повышенные операционные издержки и страновые риски", — указывает он. "Ждите пузырей". Как сберечь свои деньги в ближайший год

Если у инвестора нет желания вкладывать средства в долларовые активы, например, по причине накопления средств на недвижимость в Европе или же из-за слишком высокой доли USD в портфеле, требующей диверсификации, то, по мнению Карпунина, проще всего искать инвестиционные идеи в евро.

"Депозиты в евро в банках сейчас дают околонулевую доходность, однако ряд российских компаний имеют долговые выпуски, номинированные в евро. По ним платятся купоны, способные перекрыть уровень европейской инфляции. Кроме того, на Санкт-Петербургской бирже торгуется ряд акций крупных немецких компаний, платящих относительно высокие проценты в виде дивидендов. Всего сейчас в обращении 36 бумаг, доступных неквалифицированным инвесторам", — заключил эксперт.

Читайте также: