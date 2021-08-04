МОСКВА, 4 авг — Dow Jones. Котировки золота во вторник снизились на фоне роста фондовых рынков, а также более высокой доходности американских облигаций и усиления доллара США. Российские компании закрыли торги на LSE разнонаправленно

Падение цен было также связано с фиксацией прибыли после того, как котировки драгоценного металла превысили отметку 1800 долларов за тройскую унцию.

Декабрьские фьючерсы на золото на COMEX, самые активно торгующиеся контракты на этот металл, снизились в цене на 8,10 доллара, или 0,4%, до 1814,10 доллара за унцию. В понедельник котировки выросли на 0,3%.

На дальнейшую динамику цен на золото может повлиять ежемесячный отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США. Данные будут опубликованы в пятницу, и они позволят инвесторам лучше оценить темпы восстановления экономики и влияние дельта-штамма коронавируса.

Инвесторы продолжают следить за комментариями со стороны ФРС. После заседания центрального банка, которое состоялось на прошлой неделе, некоторые его представители стали высказываться в пользу более жесткой денежно-кредитной политики.

В понедельник член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что центральный банк будет обсуждать возможность сворачивания программы покупки активов на сумму 120 млрд долларов в месяц уже на следующем заседании, которое состоится в сентябре. При этом сворачивание стимулирования, вероятно, будет происходить достаточно быстро. Европейские биржи в целом выросли

"Если данные по рынку труда совпадут с моими ожиданиями… тогда, по моему мнению, мы должны начать сворачивать стимулирование рано и быстро", — заявил Уоллер.

"Стоит помнить, что действия ФРС по-прежнему сильно зависят от данных, и если экономические показатели будут недостаточно позитивными, маловероятно, что руководители центрального банка будут высказываться в пользу ужесточения политики", — отметил Наим Аслам из AvaTrade.

Некоторые аналитики считают более долгосрочные перспективы золота позитивными и рассчитывают на дальнейшее ослабление доллара. По их мнению, рост числа случаев заражения дельта-штаммом коронавируса будет оказывать поддержку котировкам золота.

"Недавняя вспышка дельта-штамма Covid-19 означает возможность возобновления локдаунов и потенциальный ущерб для экономики", — сообщил Пол Вонг, рыночный стратег-аналитик Sprott.

"Кроме того, доллар в июле сформировал краткосрочный максимум. Долгосрочные перспективы американской валюты выглядят негативными, она формирует вершину, хотя этот процесс еще не завершился", — заявляют аналитики. Они утверждают, что падение реальной доходности гособлигаций США, скорректированной на уровень инфляции, до новых минимумов в сочетании с неспособностью доллара осуществить прорыв вверх, говорят о возможности роста цен на золото и котировок привязанных к золоту активов "до новых максимумов в начале 2022 года".

Сентябрьские фьючерсы на серебро на COMEX закрылись без особых изменений, прибавив 0,7 цента и достигнув 25,582 доллара за унцию после роста на 0,1% в понедельник.

Сентябрьские фьючерсы на медь упали в цене на 4,7 цента, или 1,1%, до 4,386 доллара за фунт. В понедельник котировки упали на 1,1%.

Октябрьские фьючерсы на платину упали на 9,40 доллара, или 0,9%, достигнув 1046,90 доллара за унцию после роста на 0,8% в понедельник. Сентябрьские фьючерсы на палладий закрылись с понижением на 1,4%, по 2645,30 доллара за унцию, после того, как накануне прибавили 1,1%.

— Автор Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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