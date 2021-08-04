МОСКВА, 4 авг — Dow Jones. Фьючерсы на нефть во вторник закрылись с понижением, утратив отмеченный ранее прирост и продолжив наблюдаемое в понедельник резкое падение, которое было обусловлено обеспокоенностью относительно распространения дельта-штамма коронавируса и его влияния на спрос. Цены на золото упали

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX снизились в цене на 1,0%, до 70,56 доллара США за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures Europe подешевели на 0,7%, до 72,41 доллара за баррель. В понедельник котировки Brent и WTI снизились более чем на 3%.

Ралли нефти, происходившее в 2021 году, в ходе которого цены на нефть WTI и Brent за истекший период года прибавили около 48%, было вызвано возобновлением роста экономики. Активность бизнеса вновь усиливалась, а спрос на бензин рос, особенно в странах, где успешно идет вакцинация, отмечает Том Эссейе, основатель Sevens Report.

Сохранение дисциплины в соблюдении ограничений добычи ОПЕК+ также поддерживало цены, добавляет Эссейе.

ОПЕК+, вероятно, продолжат ограничивать добычу в последующие месяцы и кварталы, однако продолжение восстановления спроса находится под вопросом, учитывая, что распространение дельта-штамма может привести к введению карантинных ограничений, а также ввиду неопределенных трендов в экономике, отметил Эссейе.

Если повышение спроса, до сих пор способствовавшее ралли нефтяных цен, начнет замедляться, рост котировок по сравнению с уровнями прошлого года не будет устойчивым, добавил он.

"Наш прогноз по нефтяным ценам сейчас по-прежнему нейтральный, так как в центре внимания рынка по-прежнему находятся текущие фундаментальные показатели, — отметил Эссейе. – Вероятно, цены на нефть WTI будут колебаться между поддержкой 66 долларов за баррель и сопротивлением 77 долларов за баррель".

В нале июля сентябрьские фьючерсы на нефть WTI сформировали максимум на уровне 76,07 доллара и более низкий максимум на уровне 74,23 доллара в конце прошлой недели. При снижении котировки могут нацелиться на минимум середины июня 68,86 доллара, отметил Аксель Рудольф, технический аналитик Commerzbank. Рубль повышается против доллара и евро

"При дальнейшем снижении цены могут столкнуться с сильными уровнями поддержки 66,38/64,94 доллара, расположенных на максимумах марта и середины мая, а также на минимуме июля, — добавил он. – Вероятно, цены скоро достигнут этих уровней".

Инвесторы ожидают данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США обнародует официальные данные в среду.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают сокращения запасов нефти в США на 4 млн баррелей. Запасы бензина, как ожидают аналитики, сократились на 1,1 млн баррелей, а запасы дистиллятов снизились на 600 000 баррелей.

Сентябрьские фьючерсы на природный газ на NYMEX подскочили на 2,3%, до 4,027 доллара за млн БТЕ.

"После значительного падения в пятницу котировки продолжили расти на фоне прогнозов жаркой погоды и ожиданий менее значительного, чем обычно в это время года, увеличения запасов", — отметила Кристин Редмонд из Schneider Electric.

Сентябрьские фьючерсы на бензин снизились в цене на 0,2%, до 2,2708 доллара за галлон, тогда как сентябрьские фьючерсы на печное топливо упали в цене на 0,4%, до 2,1264 доллара за галлон.

— Автор William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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