МОСКВА, 4 авг — Dow Jones. Американские фондовые индексы во вторник выросли, отыграв понесенные ранее потери. Индекс S&P 500 по итогам дня достиг нового рекордного уровня закрытия. Цены на нефть снизились

Благоприятная корпоративная отчетность поддержали надежды на то, что акции смогут продолжить рост даже после мощного ралли этого года. По словам инвесторов, сохраняющаяся поддержка центробанков и макроданные, указывающие на дальнейший рост экономики, также будут содействовать подъему на фондовых рынках.

"Сезон отчетности выдался довольно успешным, и это подкрепляет нашу среднесрочную позитивную оценку рынка акций, – указал Джастин Онуеквуси, директор розничных фондов со смешанными классами активов в Legal & General Investment Management. – Прибыль компаний обычно всегда превышает среднюю оценку аналитиков, но уже второй квартал подряд она превосходит самые высокие прогнозы, что бывает довольно редко".

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 278,24 пункта, или на 0,8%, до 35116,40 пункта, S&P 500 вырос на 35,99 пункта, или на 0,8%, до 4423,15 пункта, нового рекордного уровня закрытия, а Nasdaq Composite набрал 80,23 пункта, или 0,5%, достигнув 14761,29 пункта.

Акции Under Armour выросли на 7,5% после того, как компания сообщила, что во 2-м квартале вернулась к прибыли.

Бумаги Ralph Lauren подорожали на 6,1%, так как прибыль и выручка компании превзошли ожидания аналитиков.

Акции Take-Two Interactive Software вопреки общему тренду упали на 7,7%, продолжив падение, начавшееся после завершения основной торговой сессии в понедельник, когда компания представила более слабый, чем ожидалось, прогноз по прибыли и предупредила о задержке с выходом двух видеоигр.

Между тем, котирующиеся в США акции китайских компаний упали после того, как проправительственная газета Китая раскритиковала онлайн-игры как "опиум для ума". Такая риторика заставляет опасаться дальнейших жестких действий со стороны Пекина.

Акции NetEase упали на 11,0%, а Bilibili – на 7,1%. Цены на золото упали

Инвесторы также следят за рядом факторов, которые могут усилить рыночную волатильность и ограничить темпы роста на более широких рынках. Увеличение числа зараженных коронавирусным штаммом "дельта" заставляет инвесторов опасаться того, что восстановление мировой экономики затормозится. Кроме того, некоторых инвесторов застало врасплох ужесточение регулирования в Китае, произошедшее в прошлом месяце.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США во вторник выросла до 1,174% против 1,173% в понедельник, минимального уровня с февраля.

Распространение коронавирусного штамма "дельта", особенно в Азии, продолжает оказывать давление на цены на нефть, угрожая сдержать восстановление спроса на топливо.

Фьючерсы на West Texas Intermediate, основной американский сорт нефти, упали в цене на 1,0% до 70,56 доллара за баррель.

Бумаги технологических компаний в Китае и Гонконге во вторник были подвержены волатильности. Рубль повышается против доллара и евро

Акции Tencent, которая во вторник заявила, что введет для молодых пользователей более строгие ограничения на время игр, подешевели в Гонконге на 6,1%, а местный индекс Hang Seng Tech Index снизился на 1,5%.

Гонконгский индекс Hang Seng опустился на 0,2%, японский Nikkei 225 упал на 0,5%, а австралийский S&P/ASX 200 – на 0,2%.

"Настроения ухудшились из-за комментариев, из которых следует, что в будущем под прицел китайских регуляторов могут попасть онлайн-игры, – сказал Эдвард Парк, инвестиционный директор британской компании Brooks Macdonald. – Это означает, что риск никуда не исчезнет. Инвесторам трудно торговать в присутствии такого риска".

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 во вторник прибавил 0,2%.

— Авторы Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com, Akane Otani, akane.otani@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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