МОСКВА, 5 авг — Dow Jones. Контракты на золото в среду закрылись с небольшим повышением после выхода более слабых, чем ожидалось, июльских данных по занятости в частном секторе США. При этом опубликованный позднее отчет показал, что активность в сфере услуг США в прошлом месяце росла рекордными темпами, а закупочные цены компаний продемонстрировали резкий подъем. Биржи Европы закрылись ростом на общем оптимизме

Тем временем доходность 10-летних гособлигаций США в течение дня достигала многомесячного минимума в районе 1,12%.

Декабрьские фьючерсы на золото на COMEX закрылись с повышением на 40 центов, или менее чем на 0,1%, по 1814,50 доллара за унцию, снизившись с внутридневного максимума 1835,90 доллара за унцию. Во вторник цены снизились на 0,4%.

Золото продолжило расти в цене после выхода данных ADP по занятости в США. Согласно представленному отчету, число рабочих мест в частном секторе страны в июле выросло на 330 000, тогда как экономисты, опрошенные Wall Street Journal, предполагали увеличение на 653 000.

Вслед за выходом этих данных доходность казначейских облигаций США продолжила падать, а доллар ослаб. Доходность 10-летних казначейских бумаг упала до 1,1255%, минимума с 10 февраля, однако восстановилась до приблизительно 1,20% после выхода июльского отчета IHS Markit, указавшего на рекордный рост активности в сфере услуг США и самый значительный рост закупочных цен с 2005 года.

Индекс доллара (DXY) на ICE, отслеживающий стоимость американской валюты против корзины из шести других валют, поднялся на 0,2%.

Цены на золото "восстанавливаются после тестирования на прочность поддержки 1810 долларов в течение двух прошедших торговых дней. Кажется, теперь котировки готовы пробить сопротивление вблизи 1830 долларов по мере подтверждения бычьих перспектив на внутридневных графиках", — отметил Фавад Разакзада из ThinkMarkets. Российский рынок акций вырос на неоднозначном внешнем фоне

Снизившаяся доходность казначейских облигаций считается позитивным для котировок золота фактором. В такой ситуации уменьшаются альтернативные издержки владения драгоценным металлом. Ослабление доллара также может оказывать поддержку ценам на золото. Активы, цены на которые формируются в американской валюте, становятся дешевле для держателей других валют.

Данные ADP часто не соответствуют фактическим данным в ежемесячном отчете Минтруда США по занятости в стране. Июльский отчет ведомства, который выйдет в пятницу, как ожидается, продемонстрирует рост числа рабочих мест на 845 000.

"Цены на золото по большей части консолидируются, хотя доходность американских гособлигаций остается очень низкой, — отметил Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик Oanda. – Это может быть обусловлено осторожностью инвесторов в преддверии официальных пятничных данных по занятости в США. Исходя из технических индикаторов, перспективы котировок золота остаются позитивными".

Сентябрьские контракты на серебро на COMEX упали в цене на 12,1 цента, или на 0,5%, до 25,461 доллара за унцию.

Сентябрьские фьючерсы на медь подешевели на 5,35 цента, или 1,2%, до 4,3325 доллара за фунт. Во вторник котировки упали на 1,1%.

Октябрьские фьючерсы на платину упали на 25,60 доллара, или 2,4%, достигнув 1021,30 доллара за унцию после падения на 0,9% во вторник. Сентябрьские фьючерсы на палладий закрылись с повышением на 6,40 доллара, или 0,2%, по 2651,70 доллара за унцию, после того, как накануне снизились на 1,4%.

— Авторы William Watts, Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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