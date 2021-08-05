МОСКВА, 5 авг — Dow Jones. Американские фондовые индексы S&P 500 и DJIA в среду снизились после того, как статистика показала, что число рабочих мест в частном секторе США в июле выросло не так сильно, как ожидали экономисты. Это вызвало опасения насчет того, что восстановление после пандемии сбавляет обороты. Цены на нефть снизились по итогам третьей сессии подряд

S&P 500 снизился на 20,49 пункта, или на 0,5%, до 4402,66 пункта, тогда как накануне закрылся на рекордном уровне. Nasdaq Composite в течение дня колебался между ростом и снижением, прибавив 19,239 пункта, или 0,1%, и закрывшись на уровне 14780,53 пункта. Dow Jones Industrial Average откатился 323,73 пункта, или на 0,9%, до 34792,67 пункта.

Отчет от ADP об уровне занятости в частном секторе показал, что число рабочих мест в июле повысилось на 330 000 – это почти в два раза меньше, чем ожидали экономисты. В ADP указали, что трудности с наймом сотрудников продолжают сдерживать рынок труда. Руководители Федеральной резервной системы отмечали, что восстановление рынка труда служит ключевым фактором при принятии решений по денежно-кредитной политике.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 1,183%.

Рынки акций выросли на этой неделе на фоне обнадеживающих корпоративных отчетов и признаков того, что экономический подъем продолжается, хотя и более медленными темпами, чем в последние месяцы. Однако распространение коронавирусного штамма "дельта" и замедление темпов вакцинации вызывают опасения насчет того, что власти могут вновь ввести или ужесточить ограничения на общественные мероприятия и поездки.

"Я думаю, что рынки в среду взяли небольшую передышку отчасти ввиду поступления новостей о дельта-штамме, которые заставили инвесторов задаться вопросом: изменится ли поведение людей из-за этой информации?", — отметила Кара Мерфи, инвестиционный директор Kestra Holdings.

Активность в сфере услуг США в июле ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув нового рекордного максимума на фоне повышения спроса и широко распространившихся проблем с поставками. Институт управления поставками (ISM) сообщил в среду, что индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг в июле вырос до 64,1 против 60,1 в июне. Экономисты, опрошенные WSJ, прогнозировали, что PMI в июле составит 60,5. Еще один индекс, составленный IHS Markit, показал, что активность в сфере услуг в июле ослабла, но все равно осталась на высоком уровне. Цены на золото выросли

"На мой взгляд, рынок продолжит подъем, но загвоздка в том, что темпы ралли были невообразимыми, – прокомментировал Ларри Адам, инвестиционный директор Raymond James. – В будущем вряд ли мы увидим такие уровни доходности. По моему мнению, мы вступаем в период замедления темпов доходности".

Акции Robinhood Markets подскочили на 50% после ралли во вторник, в результате которого цена акций превысила уровень IPO. Бумаги Victoria's Secret упали на 0,5% во второй день торгов после выделения из материнской компании.

Акции Match Group упали на 5,0% после того, как ее прибыль оказалась ниже ожиданий аналитиков.

Бумаги Lyft потеряли почти 11,0%, хотя компания заявила, что достигла целевого показателя прибыли раньше, чем предполагалось.

"Благоприятные новости заключаются в том, что дела у компаний идут хорошо, а плохие новости – в том, что эти компании пытаются нас подготовить к замедлению в будущем, отмечая, что они не прогнозируют усиление темпов роста прибыли в 3-м квартале, – пояснил Дэвид Садкин, президент Bel Air Investment Advisors. – Рынок анализирует эти заявления и периодически повышается, но не каждый день".

Нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 3,4%, до 68,15 доллара за баррель, что стало самым существенным снижением за более чем две недели.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,6%, продолжив рост после достижения рекордных уровней закрытия два дня подряд. Опросы менеджеров по снабжению указали на рост активности в производственном секторе и сфере услуг еврозоны в июле, хотя и более медленными темпами, чем в предыдущем месяце.

Ведущие азиатские индексы в среду выросли по итогам торгов. Shanghai Composite и Hang Seng добавили по 0,9%. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Китая по версии компаний Caixin Media Co. и IHS Markit в июле вырос по сравнению с июнем.

— Автор Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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