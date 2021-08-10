МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Рост мировых цен на нефть во вторник ускорился примерно до 3% после открытия торгов в США, свидетельствуют данные торгов. Минэнерго спрогнозировал сохранение за Россией позиции на нефтяном рынке

По состоянию на 18.03 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 2,8%, до 70,97 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 3,41%, до 68,73 доллара за баррель.

Накануне цены на нефть упали более чем на 2%, при этом в ходе торгов падение достигало и 4%. Инвесторы были обеспокоены перспективами спроса из-за коронавируса. Однако несмотря на то, что опасения не развеялись, цены на нефть все же перешли к коррекционному росту.

Завтра будет опубликована еженедельная статистика коммерческих запасов этого вида сырья в США. Эксперты ожидают снижения запасов в стране за неделю по 6 августа на 1 миллион баррелей. За последние 11 недель запасы показывали рост лишь дважды, а суммарно за этот период они сократились примерно на 47 миллионов баррелей.

"Цены на нефть, вероятно, останутся нестабильными, поскольку перспективы экономического восстановления становятся все более неопределенными, а рост числа случаев заражения штаммом "дельта" в Азии продолжает оставаться поводом для беспокойства", — отметил аналитик Activ Trades Рикардо Эванджелиста (Ricardo Evangelista), слова которого приводит газета Wall Street Journal.