МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу в большинстве показывают снижение, инвесторы с осторожностью оценивают ситуацию вокруг коронавируса, ожидая также важную статистику по региону на следующей неделе, свидетельствуют данные торгов. Европейские биржи в целом выросли

По состоянию на 7.32 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,25%, до 3515,76 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,26%, до 2471,82 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,91%, до 26277 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 1,33% — до 3165,55 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,48%, до 7624,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,06%, до 28031,5 пункта.

Неопределенность вокруг ситуации с коронавирусом сохраняется, что сдерживает трейдеров от склонности к риску. Инвесторы опасаются, что ограничения могут быть ужесточены из-за распространения штамма "дельта", что может негативно отразиться на перспективах восстановления мировой экономики.

На следующей неделе также ожидается публикация важной статистики по региону. Так, в понедельник станут известны предварительные данные во ВВП Японии за второй квартал, также будет опубликована статистика по промпроизводству и розничным продажам Китая за июль.

"За промышленным производством будут следить после публикации июльских торговых данных, которые считались устойчивыми, но не соответствовали прогнозам", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитика IHS Markit Льюиса Купера (Lewis Cooper).

Читайте также:

Бумаги российских компаний в небольшом плюсе по итогам дня