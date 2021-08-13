МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Курс рубля к доллару в августе 2021 года демонстрирует завидную устойчивость – признаков заметного ослабления, тем более, существенного обвала не видно. Однако вероятность появления "черных лебедей" никто не отменял. Рубль пытается укрепиться, несмотря на дешевеющую нефть

Август — месяц, когда многие жители нашей страны по привычке замирают в ожидании потрясений. Пожалуй, началось все с попытки государственного переворота 1991 года. Затем в 1994-ом рухнула финансовая пирамида МММ, в конце августа 1998 объявили дефолт, а спустя два года затонула подлодка "Курск". В августе 2008-го началась пятидневная война против Грузии, а в 2009-м – произошла авария на Саяно-Шушенской ГЭС. И это далеко не полный список "черных лебедей" августа.

А вот последние несколько лет август в России был более или менее спокойным.

В этом году никаких сюрпризов тоже пока не ожидается, за исключением изменения направления курса рубля к доллару к концу месяца, но и оно, впрочем, положительное, отметили опрошенные "Прайм" эксперты.

УСТОЙЧИВОСТЬ РУБЛЯ

За последние тринадцать лет рубль в августе снижался к доллару в среднем на 2,3%. Для сравнения, в этом году к середине месяца рубль ослаб к доллару примерно на 0,5%. Его поддерживает сложившаяся ситуация в экономике.

Во-первых, золотовалютные резервы сейчас на максимуме — 600 млрд в долларовом эквиваленте, что чуть меньше всей денежной массы М2 в России. То есть по текущему курсу может быть обменян почти каждый рубль в стране.

Во-вторых, доллары продолжают притекать – бюджет 2021 года свёрстан исходя из цены 3100 рублей за баррель нефти, в то время как на бирже его цена уже превышает 5000 рублей. То есть доллары продолжают притекать, и Минфин, дабы не допустить чрезмерного укрепления нацвалюты, вынужден покупать, а не продавать их. То есть резервы увеличиваются, а не расходуются.

Устойчивость рубля наглядно демонстрирует и текущий курс доллара к мировым валютам. "Несмотря на ослабление большинства валют к доллару на фоне хорошей статистики по рынку труда в США, коррекция рубля была менее значительной. Так, с начала августа евро к доллару упал на 1%, корзина валют развивающихся рынков – на 0,6%, а ослабление рубля, как и норвежской кроны, составило менее 0,5%", — отметил старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. Все решают месяцы. Когда выгодно дать банку в долг

Резкое повышение ставки ЦБ увеличило спекулятивный интерес к рублю, однако сворачивание позиций по carry trade может спровоцировать локальное ослабление отечественной валюты. В августе и в дальнейшем это может стать причиной резких движений на рынке, отмечает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

Негатива для рубля могут добавить цены на нефть. "Последние новости из Китая, который является одним из крупнейших потребителей топлива, говорят о том, что там возобновились вспышки ковида. То есть цены на нефть могут зафиксироваться", — добавляет заместитель департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров.

Не стоит забывать и о потенциальном снятии санкций с Ирана. Если это произойдет, то страна сможет дополнительно добывать 1 млн баррелей в сутки. Этот объём появится на рынке, что однозначно приведет к ослаблению стоимости нефти.

АВГУСТОВСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Но, несмотря на негативные факторы, до конца августа рубль сильно не изменится, считают опрошенные эксперты. Они напоминают, что на рынке растет аппетит к риску. Это выражается в обновлении ведущими индексами исторических максимумов – например, S&P500 в очередной раз сделал это 12 августа. Что будет с долларом, если у США закончатся деньги

Растет спрос на ОФЗ, на аукционах Минфина в среду 11 августа он оказался довольно большим – 110 млрд рублей. Средняя доходность, приближающаяся к 7% для десятилеток – фактор притока инвесторов и укрепления рубля. Фактор дивидендного сезона снизил влияние при прохождении пика выплат в первой декаде августа, поясняет Миронюк.

"В целом сохраняется благоприятный для укрепления рубля фон, в том числе геополитический. Возможно тестирование сильного уровня поддержки 72,5 рубля за доллар. На горизонте недели рубль будет тяготеть к диапазону 72,5-74,5 рубля за доллар и 85,5-88 рублей за евро", — прогнозирует аналитик.

В отсутствие шоков Петроневич ожидает к концу августа укрепление рубля до уровня 73 за доллар, к концу года – до 72-72,5 за доллар.

"Поддержку рублю будут оказывать сохранение высокого уровня цен на сырьевые товары, включая нефть, газ и металлы, а также приток капитала под воздействием высокого уровня ставок по сравнению с другими развивающимися странами", — говорит он.