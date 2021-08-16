МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Автор курса по финансовому планированию Эрик Розенфельд рассказал в интервью радио Sputnik, какие инвестиции наиболее безопасны и прибыльны. Эксперты зафиксировали сокращение мирового авторынка

При инвестировании важно помнить, что повышение доходности капиталовложений приводит к росту рисков, рассказал специалист. По его словам, существуют четыре стратегии, которые позволят эффективно инвестировать небольшую сумму денег.





Самые безопаные виды вложений — депозитный счет и облигации, добавил инвестор.

"Самая безопасная стратегия, чтобы деньги сохранились и не сильно "скукожились" из-за инфляции, — это классический депозитный счет в банке. Если вы не удовлетворены доходностью депозитного счета, следующий вариант — облигации, государственные или какой-нибудь организации. Там доходность будет несколько больше — не 4-5%, а уже 6-7%", — прокомментировал Эрик Розенфельд.

Вложения в фонды или покупка акций принесет большую прибыль, но будут более рискованными, пишет издание. Россиян предупредили, почему опасно гасить кредит досрочно

"Инвестиция с доходностью уже 10-15% — это фонды, когда некая, допустим, финансовая компания собирает акции крупнейших российских компаний, создает фонд, корзинку акций, и дает возможность купить маленький кусочек акции или пай из этого фонда. Еще более смелая стратегия — акции. Это то, что может взлететь, а может и рухнуть. Если хочется, чтобы эти 10 тысяч принесли максимальную прибыль, надо покупать так называемые недооцененные акции, которые стоят меньше, чем должны стоить на рынке", — рассуждает эксперт.

Он предупредил, что инвестору нельзя забывать о возможных потерях.

"Если вы выдернули их из семейного бюджета в надежде из 10 тысяч сделать 100 тысяч, скорее всего, вы их потеряете. Если это деньги, не влияющие на вашу жизнь и при их потере катастрофы не произойдет, ваше поведение и отношение к акциям будет другим", — резюмировал специалист.

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