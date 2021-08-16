МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили темпы снижения в понедельник вечером до 2%, в то время как инвесторы оценивают риски для восстановления спроса на сырье в мире, свидетельствуют данные торгов. Ценам на золото предсказывают обвал

По состоянию на 18.12 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 2,11%, до 69,1 доллара за баррель; октябрьские фьючерсы на WTI валятся на 2,35%, до 66,61 доллара за баррель, сентябрьские – на 2,24%, до 66,89 доллара.

Инвесторы обеспокоены распространением штамма "дельта" нового коронавируса. Ранее Китай был вынужден ввести ограничения на передвижения в некоторых городах, что вызвало волну ожиданий возможного кратковременного снижения спроса на топливо.

Это выразилось и в макростатистике, которая не до конца оправдала ожидания аналитиков. Так, промышленное производство в стране в июле выросло на 6,4% в годовом выражении вместо ожидавшихся 7,8%. Объем розничных продаж за июль также оказался меньше прогнозов – показатель увеличился на 8,5% при ожидаемом росте на 11,5%.

Китай — крупнейший импортер нефти, поэтому все эти новости создают волнения на рынке нефти.

"Опасения относительно распространения штамма "дельта" в Китае и его влияние на спрос на нефть продолжают оказывать давление на цены", — отметили аналитики Commerzbank, чье мнение приводит газета Wall Street Journal.