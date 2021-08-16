МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник к вечеру компенсировал дневное падение, слегка теряя против доллара и немного прибавляя к евро за счёт попыток рынка нефти вернуться к ключевому уровню 70 долларов за баррель сорта Brent. Ценам на золото предсказывают обвал

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.05 мск повышается на 8 копеек, до 73,29 рубля, курс евро — снижается на 9 копеек, до 86,29 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в понедельник курс доллара максимально поднимался до 73,50 рубля, евро — до 86,59 рубля.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Снижаются против доллара и многие развивающиеся валюты, что сдерживает восстановление курса рубля. Сам же доллар пытается найти ориентир в грядущих событиях. Так, послезавтра Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует протокол июльского заседания комитета открытых рынков, инвесторы надеются получить в документе подсказки о планах регулятора. Главным образом их интересуют сроки сокращения выкупа финансовых активов с рынка.

При этом стоимость марки Brent пытается компенсировать дневное падение и вернуться к 70 долларам за баррель. Сейчас её цена снижается на 1% по сравнению с предыдущим закрытием, до 69,9 доллара за баррель, хотя ранее в понедельник нефть дешевела до 68,15 доллара.

Давление на котировки "черного золота" сохраняется из-за роста заражений коронавирусом в мире, что вызывает беспокойство у нефтяных трейдеров. Потенциальное ужесточение карантинных мер и ограничение передвижений граждан может снизить спрос на нефть в краткосрочной перспективе.

Фондовые рынки также главным образом теряют позиции, сигнализируя о слабом аппетите к риску. Инвесторы с пессимизмом восприняли макроэкономическую статистику Китая. Промышленное производство там в июле выросло на 6,4% в годовом выражении вместо ожидавшихся 7,8%. Объем розничных продаж за июль также оказался меньше прогнозов – показатель увеличился на 8,5% при ожидаемом росте на 11,5%.

В итоге курс доллара прибавляет к рублю 0,1%, евро теряет столько же. А рублевая цена нефти поднялась выше уровня 5,1 тысячи за баррель сорта Brent. Российский рынок акций вырос при поддержке бумаг нефтегазового сектора

ПРОГНОЗЫ

Определенную поддержку российской валюте оказывает улучшение конъюнктуры рынка рублевого долга, считает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

"В ближайшее время на общерыночный тон могут повлиять сигналы ФРС – завтра глава американского регулятора Джером Пауэлл выступит с речью, а в среду будут опубликованы протоколы июльского заседания Федрезерва. По нашим оценкам, во вторник курс доллара может формироваться в пределах 73-74 рублей", — добавляет он.

Дальнейшая динамика рубля будет преимущественно определяться общим отношением инвесторов к активам на развивающихся рынках, внешнеполитическим фактором и динамикой цен на нефть, считает Ренат Малин из компании "Сбер управление активами".

"По нашим оценкам, целевой краткосрочный диапазон курса доллара составляет 73-74 рубля", — также указывает он.