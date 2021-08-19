МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Снижение мировых цен на нефть ускорилось на фоне сразу нескольких негативных факторов – начиная с роста добычи и заканчивая ожиданиями скорого завершения программы количественного смягчения в США. На этом фоне эксперты, опрошенные "Прайм", ожидают, что курс на дешевую нефть будет продолжен, правда, до определенного предела. Нефть дешевеет более чем на 3%

Мировые цены на нефть усиливают снижение. В ходе торгов четверга стоимость марки Brent упала ниже отметки в 66 долларов за баррель впервые с 21 мая. Так, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 3,24%, до 65,97 доллара за баррель, а октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 3,8%, до 62,73 доллара за баррель.

Отмечается, что нефть дешевеет шестую торговую сессию подряд, что является самым продолжительным падением с февраля 2020 года, когда впервые по миру распространялась пандемия. А ведь совсем недавно, в июне 2021 года цена Brent достигала 78 долларов, а американская марка WTI торговалась по 77 долларов за бочку.

ФАКТОРЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

По мнению опрошенных экспертов, сейчас нефтяные цены находятся под влиянием сразу нескольких негативных факторов.

Прежде всего, на котировки давят новости из Азии: растут опасения по поводу возможного замедления мировой экономики из-за распространения дельта-штамма коронавируса.

Также в Китае падает объем независимой переработки, страна использует резервную нефть, а не покупает на рынке, отмечает аналитик по нефти Центра энергетики Московской школы управления Сколково Екатерина Грушевенко. В результате Китай, являющийся крупнейшим импортером нефти, в июле сократил закупки на 19,6% год к году, до 9,71 миллиона баррелей в сутки. Зачем Россия скупает бездонный долг Америки

Еще одна причина – сокращение спроса в связи с завершением летнего сезона, когда потребление топлива традиционно растет. "Об этом говорят последние данные из США, где на фоне сокращения запасов нефти выросли запасы бензина", добавляет эксперт Института развития технологий ТЭК Дмитрий Коптев.

По статистике минэнерго США, вышедшей на этой неделе, запасы сырой нефти в США сократились на 3,2 миллиона барреля, запасы бензинов выросли на 0,7 миллионов баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 2,7 миллиона барреля в день. При этом объем добычи в Штатах за неделю с 13 августа вырос до 11,4 млн баррелей в сутки — максимального значения года, а количество активно работающих буровых установок на нефтяных месторождениях достигло 397 штук, что на 131% выше показателя годом ранее. Эксперты ожидают дальнейшего роста добычи в США, прежде всего, сланцевой нефти.

Кроме того, судя по заявлениям Федеральной резервной системы, входящие в нее банки уже в этом году готовы свернуть программы выкупа активов. Инвесторы ждут ужесточения политики ФРС и, как следствие, укрепления доллара, что также способствует снижению стоимости товарных активов, говорит эксперт.

"Ожидание скорого сокращения программы QE в США привело к повышению индекса DXY, отражающего стоимость доллара относительно основных мировых валют, до 93,36 — максимального уровня в текущем году", — пояснил аналитик "Фридом Финанс" Сергей Пигарев.

На рынок влияют также постепенное восстановление добычи нефти странами ОПЕК+ и непростая эпидемиологическая обстановка в мире. Все это создает риск перехода в ближайшие пару кварталов в фазу профицита предложения, резюмировала главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

ЧЕГО ЖДАТЬ ДАЛЬШЕ?

На этом фоне ряд аналитиков заговорил о возможном снижении цен до уровня 65 долларов за баррель марки Brent. Например, финансовая корпорация Standard Chartered во вчерашней аналитической записке высказала мнение, что период избыточного спроса закончился. Что ждет рубль в "роковом" для россиян августе

Схожего мнения придерживаются и опрошенные "Прайм" эксперты. По мнению Крыловой, котировки нефти марки Brent в ближайшее время перейдут в диапазон 65-70 долларов за баррель.

При этом резкого падения нефтяных котировок никто не ожидает – прогнозы по мировой экономике пока ориентированы на постепенное восстановление после пандемии.

Балансирующая спрос и предложение цена нефти находится в диапазоне 60-65 долларов за баррель Brent, полагает Пигарев. "Однако прогнозирование уровня нефтяных котировок осложняется существенным влиянием на рынок политики ОПЕК+, а также пандемией Covid-19", — заключил он.