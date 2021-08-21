МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель впервые с 21 мая, свидетельствуют данные торгов. Эксперты предсказали снижение рублю и российскому рынку акций

По состоянию на 23.58 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 2,23%, до 64,97 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 2,58%, до 61,86 доллара.

Читайте также:

Биржи Европы закрылись коррекционным ростом