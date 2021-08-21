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2021
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Цена нефти марки Brent упала ниже 65 долларов за баррель
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Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель впервые с 21 мая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 23.58 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть... ПРАЙМ, 21.08.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель впервые с 21 мая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 23.58 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 2,23%, до 64,97 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 2,58%, до 61,86 доллара.
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