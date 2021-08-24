МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили темпы роста до 1,5%, свидетельствуют данные торгов. Удешевление доллара днем ранее и новости о спаде заболеваемости коронавирусом в Китае поддерживают котировки. Курс евро к доллару приблизился к минимуму за девять месяцев

По состоянию на 13.48 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,58% — до 69,45 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов — на 1,79%, до 69,98 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,55% — до 66,66 доллара. Утром нефть росла в цене на 0,2-0,3%.

Нефть продолжает дорожать вторую торговую сессию подряд. В понедельник котировки выросли на 5% на ослаблении коронавирусных рисков и улучшении ожиданий по спросу. Во вторник цены пока растут более умеренно, — трейдеры ждут новых факторов.

Новости о нулевом приросте случаев заболевания коронавирусом в пределах Китая (не считая завезенных из-за рубежа) позитивно влияют на торги, говорит аналитик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), которого цитирует газета Wall Street Journal. Китай – один из крупнейших импортеров и потребителей нефти в мире.

Увеличение котировок поддерживается и ослаблением курса доллара. Оно связано с сомнениями по поводу того, будет ли объявлено об ужесточении политики ФРС США на конференции в Джексон-Хоуле, отмечает аналитик.

Днем ранее индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опустился на 0,5%. Это позитивно влияет на цены сырьевых товаров, в том числе нефти, делая их доступнее при покупке в другой валюте. Во вторник индекс символически растет на 0,03%.