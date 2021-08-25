МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Депозитарные расписки Qiwi, обвалившись в цене почти на 8%, обновили тем самым исторический минимум на новостях о назначении единым центром учета переводов ставок букмекерских контор НКО "Мобильная карта", следует из данных торгов на Московской бирже. "Ближе к телу". Почему россияне снова копят доллары по старинке

К 17.50 мск депозитарные расписки Qiwi дешевеют на 6,88%, а ранее в среду — опускались в цене на 7,8%, до 657 рублей. При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,29%.

Предыдущий исторический минимум котировок был 20 августа, тогда цена бумаг Qiwi опускалась до 661 рубля.

Президент РФ Владимир Путин в своем распоряжении утвердил НКО "Мобильная карта" единым центром учета переводов ставок букмекерских контор. "Мобильная карта", согласно информации на сайте Банка России, находится во владении миноритарных участников, крупнейшие доли принадлежат предпринимателям Ольге Журавской (16,5%) и Игорю Авдееву (11,25%).

Ранее Qiwi заявляла, что тоже хочет стать единым центром учета ставок букмекерских контор и что подала соответствующую заявку. В сообщении компании отмечалось, что если Qiwi не сможет обеспечить себе активную роль в этой сфере, то это негативно скажется на ее бизнесе.

Впрочем, в комментарии РИА Новости ранее в среду компания заявила, что уже в конце прошлого года рассматривала несколько сценариев развития ситуации с Центром учета переводов интерактивных ставок и проработала план, который в среднесрочной перспективе позволит ей сгладить эффект от возможного закрытия этого направления.