МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в среду вечером после публикации данных минэнерго США о снижении запасов этого сырья, свидетельствуют данные торгов. Европа может начать хитрые проверки "Северного потока-2"

По состоянию на 18.18 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,23%, до 70,57 доллара за баррель, октябрьских — на 0,55%, до 71,44 доллара. Октябрьские фьючерсы на WTI также уже дорожают, на 0,06%, до 67,58 доллара. Но минутами ранее показатель снижался.

В среду в центре внимания инвесторов находится статистика минэнерго США о запасах этого сырья в стране. До публикации данных нефть дешевела, но затем цены вышли в плюс. При этом рост остается сдержанным, а иногда цены начинают колебаться, так как инвесторы стремятся зафиксировать прибыль предыдущих двух торговых сессий.

Запасы нефти в США за минувшую неделю снизились на 3 миллиона баррелей, до 432,6 миллиона, при прогнозе снижения на 2,7 миллиона баррелей. Запасы бензина также заметно снизились — на 2,2 миллиона баррелей, до 225,9 миллиона, и здесь аналитики ожидали менее сильного снижения: на 1,6 миллиона баррелей.

Данные минэнерго США поддержали оптимизм на нефтяном рынке после того, как на предыдущей неделе цены на нефть обвалились на 8% на опасениях за спрос. Теперь же опасения ослабли, в частности, после того, как в понедельник регулятор США полностью одобрил применение вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech.

"Трейдеры предположили, что спрос на нефть должен вырасти, поскольку больше людей, вероятно, будут путешествовать, если будут привиты", — сказал агентству Market Watch аналитик Think Markets Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada).