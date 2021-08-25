МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 20 августа, снизились на 3 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 432,6 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. PetroChina нашла крупное месторождение сланцевой нефти

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали снижения показателя лишь на 2,7 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 20 августа, не изменилась, оставшись на уровне предыдущей недели в 11,4 миллиона баррелей в день, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,325 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 11,283 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в июне составила 11,27 миллиона баррелей в сутки, в июле — 11,33 миллиона.

Минэнерго США 10 августа повысило прогноз средней добычи нефти в стране на 2021 год до 11,12 миллиона баррелей в сутки, на 2022 год — понизило до 11,77 миллиона баррелей в день.